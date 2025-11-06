Продажи смартфона начались в Китае.

В Китае представлен смартфон Huawei Mate 70 Air, сообщает GSMArena. Устройство получило тонкий корпус толщиной 6,6 мм и большой AMOLED дисплей диагональю 7 дюймов с разрешением 2760 на 1320 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Несмотря на небольшую толщину, в смартфон поместился «солидный» аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч.

Источник изображения: Huawei

В основе Huawei Mate 70 Air новые чипсеты Huawei Kirin 9020A и 9020B. Вариант A используется в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти, а вариант B — в моделях с 16 ГБ. У каждого по 8 ядер Taishan, которые разделены на кластеры по формуле 1+3+4. Объём постоянной памяти: 256 или 512 ГБ.

Источник изображения: Huawei

Фронтальная селфи-камера смартфона с разрешением 10,7 Мп располагается в круглом вырезе. Основных камер три, все они вместе со вспышкой и вспомогательным датчиком цвета располагаются в крупном круглом блоке на задней панели смартфона. Основная камера оснащена сенсором с разрешением 50 Мп, системой оптической стабилизации, широкоугольным объективом с настройкой диафрагмы f/1.8. Телефотокамера использует сенсор с разрешением 12 Мп, есть оптическая стабилизация и 3-кратное оптическое увеличение. Сверхширокоугольная камера оснащена сенсором 8 Мп.

В числе других характеристик: сканер отпечатков пальцев на боковой панели, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2 LE, Hi-Res-аудио, спутниковая связь Beidou, NFC, быстрая зарядка по проводу 66 Вт и обратная зарядка 5 Вт. Весит смартфон 208 г, защита от пыли и влаги соответствует классам IP68 и IP69. Операционная система: HarmonyOS 5.1 с возможностями искусственного интеллекта.

Huawei Mate 70 Air доступен в серебристом, белом и чёрном цветах с золотистыми вставками. Цены в Китае начинаются от 4199 ¥ за версию смартфона с конфигурацией памяти 12/256 ГБ (ОЗУ/ПЗУ). Конфигурации 12/512 ГБ и 16/256 ГБ продаются по цене от 4699 ¥, 16/512 ГБ — от 5199 ¥.