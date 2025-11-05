В серию вошли объединённые модели из двух и трёх вентиляторов в одной раме.

В новую серию высокопроизводительных вентиляторов NZXT Performance Fan для энтузиастов вошли модели F120X, F140X, F240X, F280X и F360X, сообщает Guru3D. Три последние — это несколько вентиляторов в одном корпусе. Серия предназначена для широкой категории систем: игровых, профессиональных и рабочих станций высокого класса. Каждый вентилятор оснащён антивибрационными вставками, алюминиевыми боковыми панелями и мягкой RGB-подсветкой.

Источник изображения: NZXT

Крыльчатка вентиляторов изготавливается из жидкокристаллического полимера (Liquid Crystal Polymer, LCP). Жёсткая структура минимизирует изгиб и вибрации, позволяет уменьшить зазор между лопастями и корпусом, обеспечивает равномерный воздушный поток при высоких скоростях вращения.

Вентиляторы отличаются увеличенной до 30 мм толщиной. По сравнению с типовыми вентиляторами толщиной 25 мм это позволило увеличить давление воздуха при том же уровне шума.

В NZXT Performance Fan используется гибридный магнитный гидродинамический подшипник, трёхфазный 6-полюсный двигатель с усиленным корпусом для повышения стабильности на высоких оборотах и более точной регулировки скорости вращения.

Источник изображения: NZXT

Спецификации одиночного вентилятора F120X: скорость вращения в диапазоне от 345 до 3100 об/мин, расход воздуха до 104 CFM, статическое давление — до 7,53 мм вод ст. Скорость вращения F140X достигает 2400 об/мин, максимальный расход воздуха 116 CFM, давление — 5,78 мм вод ст. Максимальный уровень шума 41 дБА.

Вентиляторы NZXT Performance Fan в чёрном и белом цвете появятся в продажу 4 ноября 2025 года. В США модель F120X будет продаваться по цене от 39,59 $, F140X — от 41,35 $. Цены на комбинированные вентиляторы F240X и F280X начинаются от 74,79 $ и 79,19 $ соответственно, а на F360X — от 105,59 $.