Игра является приквелом оригинальной трилогии.

People Can Fly, студия, создавшая Gears of War: Judgment и один из разработчиков оригинальной трилогии Gears of War, сотрудничает с The Coalition в качестве партнёра по разработке грядущей Gears of War: E-Day.

О сотрудничестве в пресс-релизе объявил генеральный директор People Can Fly Себастьян Войцеховски (Sebastian Wojciehowski), это большая честь и привилегия, отметил он. Глава студии The Coalition Майк Крамп (Mike Crump) подчеркнул, что рад снова работать с People Can Fly.

Источник изображения: The Coalition, Xbox Game Studios, Microsoft

Директор по разработке People Can Fly Гийом Барри (Guillaume Barry) заявил, что их команда прилагает все усилия для создания игры, которая превзойдёт ожидания фанатов. Gears of War: E-Day является приквелом оригинальной трилогии, в котором игроков познакомят с молодыми ключевыми персонажами франшизы — Маркусом Фениксом и Домом Сантьяго.

Студия People Can Fly хорошо известна как разработчик игр Painkiller, Bulletstorm, и Outriders. А Gears of War: E-Day была анонсирована на мероприятии Xbox Showcase 2024, дата релиза игры неизвестна.