People Can Fly, студия, создавшая Gears of War: Judgment и один из разработчиков оригинальной трилогии Gears of War, сотрудничает с The Coalition в качестве партнёра по разработке грядущей Gears of War: E-Day.
О сотрудничестве в пресс-релизе объявил генеральный директор People Can Fly Себастьян Войцеховски (Sebastian Wojciehowski), это большая честь и привилегия, отметил он. Глава студии The Coalition Майк Крамп (Mike Crump) подчеркнул, что рад снова работать с People Can Fly.
Директор по разработке People Can Fly Гийом Барри (Guillaume Barry) заявил, что их команда прилагает все усилия для создания игры, которая превзойдёт ожидания фанатов. Gears of War: E-Day является приквелом оригинальной трилогии, в котором игроков познакомят с молодыми ключевыми персонажами франшизы — Маркусом Фениксом и Домом Сантьяго.
Студия People Can Fly хорошо известна как разработчик игр Painkiller, Bulletstorm, и Outriders. А Gears of War: E-Day была анонсирована на мероприятии Xbox Showcase 2024, дата релиза игры неизвестна.