По данным AMD, процессор в среднем на 20% быстрее Intel Core Ultra 9 285K в играх.

AMD официально представила процессор Ryzen 7 9800X3D с 3D V-Cache 2-го поколения. Старший вице-президент и генеральный менеджер по вычислительным технологиям и графике Джек Хьюн (Jack Huynh) кратко рассказал о новинке в видео, которое, в частности, было опубликовано на YouTube канале AMD Gaming, в то же время все основные характеристики процессора появились на официальном сайте AMD.

AMD Ryzen 7 9800X3D — это первый 3D V-Cache процессор в новой серии и первый подобный процессор AMD с поддержкой разгона. Он предлагает 8 ядер Zen 5 с поддержкой технологии Simultaneous Multithreading (SMT) и рабочей частотой в диапазоне от 4,7 до 5,2 гигагерц (ГГц), но, что более важно, увеличенный объём кэш-памяти 3-го уровня. Подтверждено, что дополнительные 64 мегабайта (МБ) кэш-памяти 3-го уровня переместились под кристалл с ядрами, в общей совокупности процессор предложит 104 МБ кэш-памяти 2- и 3-го уровня. Базовый теплопакет процессора 120 ватт. Подтвердилась и рекомендованная цена — за рубежом процессор на старте продаж будет стоить 479 долларов США.

Презентация также содержит информацию о производительности, в AMD сравнили Ryzen 7 9800X3D с предшественником и флагманским процессором нового поколения от конкурента, а именно Intel Core Ultra 9 285K. В презентации AMD приводит ограниченную выборку из более чем 40 протестированных игр. На слайдах показано, что новинка может быть до 26% быстрее 7800X3D и до 59% быстрее 285K. В среднем по всем протестированным играм преимущество составило 8% и 20% соответственно. Что интересно, там, где 9800X3D показал наименьшее преимущество над 7800X3D, преимущество над 285K было максимальным — это игра Cyberpunk 2077.

В компании отметили, что даже там, где 9800X3D по средней частоте кадров идёт вровень с оппонентом, частота кадров по редким событиям зачастую гораздо выше. Например, в The Last Of Us: Part 1 заявлено 31-процентное преимущество по редким событиям (1%).





За рубежом старт продаж запланирован на 7 ноября.