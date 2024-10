Дополнительные оптимизации для игр и приложений.

Intel обновила инструмент APO (Application Optimization), добавив поддержку новых настольных процессоров Core Ultra 200S и двенадцати игр.

Владельцы процессоров Core Ultra 9 285K, Ultra 7 265K и KF с большим количеством ядер могут задействовать оптимизации не только для официально поддерживаемых игр и приложений, но и для любых других посредством расширенного режима Advanced Mode. Расширенный режим несколько ограничен для Core Ultra 5 245K и KF, в связи с чем возможности выбрать неподдерживаемые приложения у владельцев данного процессора может не быть, пишет VideoCardz. Точная информация появится после публикации обзоров и появления отзывов от первых покупателей.

Источник изображения: Intel

Intel APO теперь официально поддерживает популярные онлайн игры Counter-Strike 2, Dota 2, Fortnite, Naraka: Bladepoint, а также ещё восемь наименований: Company of Heroes 3, Cyberpunk 2077, The Riftbreaker, Shadow of the Tomb Raider, Tiny Tina’s Wonderlands, Total War: Pharaоh, Total War: Three Kingdoms, Total War: Warhammer 3. Всего список насчитывает 26 позиций.

Инструмент Intel APO изначально был представлен для старших настольных процессоров Core 14-го поколения класса i7 и i9, а также их вариаций для ноутбуков (серия HX), затем появилась информация о совместимости APO с процессорами 12- и 13-го поколений.

Начало продаж процессоров Intel Core Ultra 200S запланировано на 24 октября. Intel APO является частью Intel Dynamic Tuning (Intel DTT), требует установки и включения одноимённого приложения для работы.