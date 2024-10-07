Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Кристалл с ядрами AMD Zen 5 изучили в деталях: ядра больше, кэш меньше, возможен двухслойный чип X3D
В кристаллах с ядрами Zen 5 нашли много интересного.

Известный под псевдонимом Fritzchens Fritz фотограф опубликовал в своём профиле на сайте Flickr подробные снимки одного из процессоров AMD Granite Ridge, 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 9600X, в свою очередь, блогеры Nemez (@GPUsAreMagic в X, соцсеть заблокирована в РФ) и High Yield (@HighYield, YouTube) скрупулёзно изучили основные составляющие кристаллов процессора, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Fitzchens Fitz, Flickr, CC0 1.0

Конструкции процессоров Granite Ridge и Raphael похожи, они содержат до двух 8-ядерных кристаллов с процессорными ядрами (CCD) в зависимости от модели, а также кристалл ввода-вывода (cIOD). Последний в Granite Ridge перенесён из Raphael, что минимизирует затраты на разработку. Кристаллы с Zen 5 ядрами новые, изготовлены по 4-нанометровой (нм) технологии TSMC N4P.

Источник изображений: Fritzchens Fritz и @GPUsAreMagic в X (заблокирована в РФ)


Один CCD содержит по 8 полноценных ядер Zen 5, каждое из которых оснащается выделенным мегабайтом кэш-памяти 2-го уровня, а также имеет доступ к общей для всех ядер кэш-памяти 3-го уровня объёмом 32 мегабайта (МБ). В числе других на схеме отмечены SMU (блок управления системой) и интерфейс Infinity Fabric over Package (IFoP), который соединяет CCD и cIOD, пишет ресурс.

Специалисты отметили следующие особенности новых процессоров:

  • Более близкое расположение кристаллов CCD к друг другу в Granite Ridge, по сравнению с Raphael.
  • Больший размер ядер Zen 5, по сравнению с Zen 4, несмотря на более совершенный техпроцесс. Преимущественно это связано с наличием в Zen 5 поддержки 512-битного пути для данных с плавающей запятой.
  • Векторный движок ядра выдвинут на самый край матрицы, это имеет смысл поскольку FPU, обычно, является самым горячим компонентом ядра.
  • Каждое ядро Zen 5 «обращено» кэшем 2-го уровня внутрь кристалла, который соединяется с кэшем 3-го уровня, располагающимся в центре. AMD удвоила пропускную способность и ассоциативность этого кэша 2-го уровня, по сравнению с кэшем ядра Zen 4.
  •  Центральная область ядра Zen 5 имеет кэш 1-го уровня для инструкций объёмом 32 килобайта (КБ) и 48 КБ для данных, механизм целочисленного выполнения и другие важные части, включая те, что отвечают за выборку и декодирование инструкций, прогнозирование ветвлений.
  • Кэш-память 3-го уровня имеет ряды TSV (сквозных полупроводниковых переходных отверстий), которые предназначены для реализации 3D V-Cache — подключения второго кристалла с кэш-памятью сверху. Посредством TSV этот дополнительный кристалл на 64 МБ кэш-памяти соединяется с кольцевой шиной CCD и встроенным в ядро кэшем 3-го уровня объёмом 32 МБ.
  • Кристалл ввода-вывода (cIOD) не изменился, он перенесён из процессоров Raphael и производится всё по тому же 6-нм техпроцессу TSMC N6. Почти треть площади кристалла занимает интегрированный графический процессор и связанные с ним компоненты, включая механизмы для ускорения мультимедиа и отображения.
  • Интегрированная графика основана на графической архитектуре RDNA 2 и имеет только одну рабочую группу (WGP) с двумя вычислительными блоками (CU), которые содержат 128 потоковых процессоров (SP).
  • Другими ключевыми частями cIOD являются 28-канальный интерфейс PCIe Gen 5, два порта IFoP для CCD, довольно большой SoC ввода-вывода, в котором реализована поддержка USB 3 и других возможностей подключения, двухканальный контроллер памяти DDR5.


Специалисты ComputerBase подробнее рассмотрели изменения в кэш-памяти 3-го уровня, о которых сообщил блогер High Yield.

Источник изображения: Fritzchens Fritz и @HighYield, YouTube

Кэш-память 3-го уровня занимает гораздо меньшую площадь, не только из-за более совершенного техпроцесса — AMD смогла упаковать ячейки кэша гораздо плотнее. В результате блок кэша 3-го уровня теперь имеет площадь около 16 мм2 вместо прежних 24 мм2. Как отмечает High Yield, это может иметь негативные последствия для процессоров X3D: если дополнительный кэш «накроет» ядра, охлаждение ухудшится.

Однако есть признаки того, что AMD адаптирует 3D V-Cache в соответствии с новой конструкцией. В частности, чиплет Zen 4 имеет более 24000 контактных областей TSV, расположенных в кэше 3-го и 2-го уровня, а на фотографиях чиплета Zen 5 пока обнаружено лишь около 9000 таких, гораздо меньших по размеру контактов, исключительно в области кэша 3-го уровня. Возможно, AMD готовит значительно меньший по площади «двухъярусный» чип кэш-памяти 3D V-Cache.

Стоит отметить, далеко не факт, что энтузиасты смогли правильно распознать все части кристалла и сделали правильные выводы, в частности, сомнения вызывают подсчёты TSV площадок и выводы относительно многослойного 3D V-Cache.

По слухам, в конце октября AMD может выпустить первый 3D V-Cache процессор в серии Ryzen 9000. Инсайдер Moore's Law Is Dead утверждает, что партнёры компании уже получили маркетинговые материалы для 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 9800X. Ранее представитель AMD подогрел интерес к новым процессорам, заявив о «крутых» нововведениях — подробности пока не раскрываются.

#amd #процессоры #amd zen 5
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Цена AMD Radeon RX 7900 XT достигла исторического минимума в 629 долларов
Intel Core Ultra 5 235 получит 14 ядер и частоту до 5,0 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
51
Грядущий iPhone 17 Air может получить более компактный дисплей нового поколения
+
Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
1
На бывшем заводе Nissan началась сборка нового кроссовера под брендом XCITE
+
Китай стал первым в мире производителем терагерцовой связи на большие расстояния
6
iPhone 17 Air может получить передовую технологию отображения
+
Китай поставил новый рекорд в мостостроении
2
Автомобильные предпочтения в Китае, на каких машинах ездят сами китайцы
3
Появился список первых 15 устройств Xiaomi, которые получат HyperOS 2.0
+
Технология Canvas от OpenAI может изменить то, как пользователи ChaptGPT пишут и создают код
+
До конца года Нидерланды передадут Украине все обещанные F-16
2
Топливно-энергетический комплекс России: баланс между традициями и инновациями
+
Эксперты сообщили о необходимости немедленного решения проблемы загрязнения воздуха спутниками
+
Базовый вариант Samsung Galaxy S25 будет оснащен чипом Dimensity 9400 из-за более низкой стоимости
1
РПГ-7 с ПГ-7ВР - мощное оружие для уничтожения современной бронетехники
+
iPhone SE 4 будет оснащён собственным 5G-модемом Apple и такой же камерой как в iPhone 15
2
«Искандер-М»: дальность действия увеличена до 750 км, точность под вопросом
2
В РФ буквально в гараже создали дрон с искусственным интеллектом "Молния"
+
Раскрыта дата премьеры новой экранизации культового рассказа Стивена Кинга "Человек, который бежит"
+
Xiaomi выпустила холодильник Mijia Pro Cross 508L с компактным дизайном, сенсорным экраном и HyperOS
+

Популярные статьи

Топ-10 самых надежных моторов в мире
3
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
2
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
12
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
20
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
13
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
19
ASUS ROG Flow X13 GV302XV - как мы создавали сказку о единорогах с помощью искусственного интеллекта
+

Сейчас обсуждают

caftan
17:45
Windows XP что-ли ставили? В windows давно уже драйвера встроены, но если нужны последние то лучше скачать c сайта производителя. Недавно купил ноут msi с DOOs, сделал флешку с windows 11, добавил дра...
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
Товарищ Ким
17:44
Очень хорошо, что "ответственные товарищи", наконец поняли, что живя по заветам лютого русофоба-Гайдара (зачем нам своё производство, мы продадим нефть и купим всё на Западе), страну можно превратить ...
На Казанском авиазаводе запустили исполинские фрезерные станки для производства крупногабаритных деталей
Мимо
17:35
Обернись - твой пердак полыхает так, что на улицах твоего города не нужно освещение....
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Мимо
17:33
Эль хер за речкой, ты барнигана в очко целуй тащательнее - взасос.
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Любовь Артемьева
17:31
даже если 5070 будет с 12гб? а скорее всего так и будет.
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
VladTag
17:29
В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
DIP48
17:29
Большинство консольных эксклюзивов так себе, лишь для особо упоротых ценителей данных платформ.
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
Любовь Артемьева
17:28
5090 тоже монолитная. там один чип.
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
DIP48
17:28
Консоли появились еще тогда, когда ПК были дороги и не обычны для простого народа. Но с тех пор воды много утекло. Современные ПК стали обыкновенными бытовыми приборами. ПК сильнее и универсальнее игр...
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
Белый Орёл
17:27
Игровой компьютер не может быть с процессором интел. Интел - говнище, но лично тебе это говно приятно жрать
Итальянские компании обвиняются в поставках некачественных компонентов для Boeing 787 Dreamliner
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем