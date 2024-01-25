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Moleculo
Intel повысила производительность видеокарт Arc A до 268% в новом драйвере
И добавила поддержку свежих релизов, включая TEKKEN 8 и Palworld.

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Intel выпустила новый графический драйвер, значительно повысив производительность дискретных видеокарт и интегрированной графики Arc. Очередной раунд улучшений коснулся 24 игр, большинство из которых используют графический API DirectX 11, но есть и те, что используют DirectX 12. Помимо этого инженеры Intel добавили поддержку новых игр, исправили ошибки.

Новый драйвер повышает производительность до 268%. Такой прирост наблюдается лишь в одной игре — это Just Cause 4. Практически для всех игр данные о производительности представлены для разрешения 1080p, очень высоких или ультра настроек графики. Ещё для двух игр заявлен более чем двукратный прирост производительности — это Just Cause 3 и Elex II.

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В семи играх ожидается прирост в диапазоне 20…70%, от большего к меньшему это Space Engineers, Anno 1800, Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm, Hunt: Showdown, Apex Legends, Warframe и Watch Dogs: Legion. В восьми играх обещан прирост в диапазоне 10…20%, в их числе несколько популярных MMORPG: Black Desert Online, Sons of the Forest, TEKKEN 8 (DX12, 4K разрешение), Assassin's Creed Syndicate, New World, Albion Online, Humankind, Elders Scrolls Online (4K разрешение). Ещё в шести играх прирост ожидается в диапазоне 4…9%, к ним относятся Star Citizen, Returnal (DX12), The Last of Us Part 1 (DX12), Star Wars Squadrons, Stellaris и XCOM 2.

Что касается оптимизаций для новых игр, в этом списке уже упомянутая выше TEKKEN 8, поддержка файтинга внедрена как для настольных видеокарт Arc, так и интегрированной графики в новых процессорах Intel Core Ultra. Аналогичным образом поддержка реализована для Like a Dragon: Infinite Wealth и Palworld. В дополнение к этим наименованиям настольная графика получила оптимизации для Enshrouded и Suicide Squad: Kill the Justice League.

В числе исправленных ошибок: артефакты на отражающих поверхностях в Alan Wake 2 и артефакты текстовых надписей в игровом инвентаре Sons of the Forest. Также исправлены проблемы работы технологии Intel Smooth Sync в DX11 играх. Перечисленные проблемы относились к настольной графике. Для интегрированных процессоров Intel Core Ultra список содержит исправления критических ошибок в The Talos Principle 2, Call of Duty Modern Warfare III и Blackmagic Fusion.

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Для дискретной и интегрированной графики Arc известны проблемы в Dead by Daylight, Diablo 4, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Call of Duty Warzone 2.0, а также Autodesk Maya, Blender, Topaz Video AI, Serif Affinity Photo 2. С более подробной  информацией об изменениях можно ознакомиться на странице примечаний к выпуску драйвера 31.0.101.5186/31.0.101.5234.

Источники
Intel.
#intel #видеокарты #драйверы
Источник: intel.com
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