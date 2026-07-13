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matvey
В драйверах AMD Adrenalin нашли намёки на FSR Multi Frame Generation 8X
В коде драйверов AMD обнаружены скрытые настройки Multi Frame Generation с коэффициентами вплоть до 8X. Функция пока не работает, но это первый признак того, что AMD готовит ответ NVIDIA DLSS 4.5.
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В свежей версии драйверов Radeon Software Adrenalin обнаружили скрытые настройки, указывающие на подготовку AMD собственной реализации многокадровой генерации — Multi Frame Generation. Речь идёт о коэффициентах вплоть до 8X. Обнаружил их разработчик сторонней утилиты RadeonTuner, которая предоставляет доступ к настройкам драйвера без установки полного пакета Adrenalin Edition.

В исходном коде RadeonTuner нашлись свойства профилей драйвера под названиями MfgOverride и MfgRatio. Интерфейс утилиты отображает настройку соотношения кадров в виде опций от 1X до 8X. Сама функция идентифицируется как FSR Multi Frame Generation. При этом экспериментальное управление ограничено видеокартами RDNA 4 и новее. По умолчанию эти настройки неактивны — они появляются только после включения режима экспериментальных опций в RadeonTuner.

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Тесты, проведённые на Radeon RX 9060 XT в нескольких играх — Forza Horizon 6, Pragmata, Resident Evil 9, Crimson Desert и Death Stranding 2 — не дали результата. Функция Multi Frame Generation просто не заработала. Разработчик RadeonTuner пояснил, что AMD иногда добавляет новые параметры в драйверы за несколько месяцев до того, как появляется рабочий код. Это позволяет утилите подготовить интерфейс заранее, но сама технология остаётся неактивной до официального релиза.

Это не первый намёк на грядущую MFG от AMD. Ещё в апреле в документации ADLX 1.5 нашли упоминание интерфейса FidelityFX Frame Generation Upgrade с функциями для чтения, перечисления и установки коэффициентов генерации кадров. Тогда документация не раскрывала, какие именно коэффициенты поддерживаются. Теперь же RadeonTuner показывает, что AMD экспериментирует с диапазоном вплоть до 8X.

Важно уточнить: компания официально ничего не анонсировала. В прошлом AMD подтверждала, что технология FSR Diamond следующего поколения будет включать ML-основанную Multi Frame Generation, но максимальный коэффициент и связь с текущими драйверными находками не раскрывались. Коэффициент 8X в традиционном понимании означает один рендеренный кадр и до семи сгенерированных. Как именно AMD собирается реализовать этот механизм — пока неизвестно.

На данный момент в FSR есть только обычная генерация кадров с коэффициентом 2X. Если AMD действительно доведёт MFG до релиза, это станет прямым ответом на DLSS 4.5 от NVIDIA, где уже реализована многокадровая генерация с динамическим переключением коэффициентов в зависимости от нагрузки на GPU. Впрочем, судя по тому, как AMD обычно внедряет новые функции, от появления параметров в драйвере до рабочей версии может пройти несколько месяцев

#amd #radeon #драйверы #rdna 4 #fsr #adrenalin #multi frame generation
Источник: videocardz.com
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