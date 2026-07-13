Samsung хочет вернуться на рынок чипов для ПК с новым нейронным процессором (NPU)

В ПК с искусственным интеллектом обычно использовались три типа чипов: Intel, AMD или Qualcomm, каждый из которых включал нейронный процессор (NPU). GAIA от Samsung является другим подходом. Это специализированный, ориентированный на память ускоритель ИИ. Если производители ПК подтвердят его работоспособность, Samsung вернется к разработке процессоров для ПК впервые со времен эксперимента с Chromebook в 2012 году.

По сообщениям нескольких корейских изданий подразделение Samsung LSI, работающее над мобильными чипами Exynos, разрабатывает специализированный ускоритель ИИ для ПК под кодовым названием GAIA.

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Источник: TechSpot

Сообщается, что компания уже поставляет прототипы HP и Lenovo для тестов производительности. Массовое производство может начаться уже в 2027 году, а устройства могут появиться в конце 2027 или начале 2028 года.

GAIA не предназначена для работы всей системы, как чипы Ryzen, Core или Snapdragon X. Это вспомогательный чип, построенный на 4-нм техпроцессе, описываемый как «ориентированный на память» ускоритель ИИ, который размещает вычисления рядом с памятью. Samsung явно позиционирует его против ускорителей ИИ на базе графических процессоров (GPU), используемых для крупномасштабного обучения и вывода ИИ, в пользу архитектуры нейронных процессоров (NPU), ориентированной на генеративные задачи на ПК: языковые модели на устройстве, перевод в реальном времени, генерация изображений и аналогичные задачи, переносимые с ЦП и ГП.

Именно поэтому Samsung продвигает дальнейшую интеграцию с обработкой в памяти (PIM), своей технологией DRAM следующего поколения, которая выполняет вычисления внутри самой памяти, а не передает данные туда и обратно процессору.

Специализированный нейронный процессор (NPU) с реальным влиянием на OEM-производителей и программным обеспечением, изначально построенным вокруг него, гораздо лучше подходит для PIM, чем универсальный графический процессор (GPU).

Последняя попытка Samsung продавать микросхемы для ПК была более десяти лет назад, когда чипы Exynos недолго использовались в первых Chromebook. С тех пор собственные ноутбуки Samsung Galaxy Book работали на процессорах Intel или Qualcomm, включая Snapdragon X2 Elite в последней модели Galaxy Book. GAIA вернет логотип Samsung на микросхемы внутри собственных ноутбуков, и, возможно, других производителей.

Nvidia и Qualcomm используют микросхемы Samsung для части своего производства. Конкуренция Samsung со своими собственными клиентами в сегменте ПК с ИИ, при одновременном производстве микросхем для некоторых из них — это конфликт интересов, который, как правило, осложняет отношения с поставщиками.

На данный момент нет никаких данных о производительности, энергопотреблении и подробностей об архитектуре GAIA. Пока нельзя представить, действительно ли GAIA будет конкурентоспособна.

Индустрия уже два года пытается убедить покупателей ПК в важности NPU, но большинство людей по-прежнему не могут назвать задачу, которую выполняет их текущий NPU. Второй или третий поставщик NPU тоже не решает эту проблему. Возможно, GAIA делает ставку на то, что локальные рабочие нагрузки GenAI будут достаточно ресурсоемкими и популярными, чтобы потребовать выделенного локального чипа.