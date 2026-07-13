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Global_Chronicles
Китайский 600-сильный водородный двигатель первым в мире выполнил требования стандарта China VI
Двигатель WP15 с непосредственным впрыском водорода производства китайской компании Weichai Power прошел испытания в автомобильном испытательном центре CATARC и соответствует китайскому стандарту выбросов China VI.
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Водородные двигатели рассматривают как один из вариантов снижения выбросов в тяжелом транспорте и промышленной технике. Новая разработка Weichai Power прошла испытания по одному из самых жестких экологических стандартов Китая.

Изображение: Interesting Engineering

Компания представила 600-сильный двигатель WP15, который стал первым в мире водородным двигателем внутреннего сгорания, выполнившим требования стандарта China VI. Он предназначен для тяжелых грузовиков, строительной и другой коммерческой техники, где переход на электрические силовые установки остается сложной задачей.

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Инженеры проверили двигатель в разных режимах: холодный пуск, работа на холостых оборотах, полная нагрузка на высоких скоростях и переходные процессы. По словам представителей компании, испытания подтвердили стабильность выхлопа и надежность конструкции.

WP15 использует прямой впрыск водорода с искровым зажиганием. Это отличает его от систем с портовым впрыском. Водород подается прямо в камеру сгорания, что исключает хлопки в впускном коллекторе и обратные вспышки. Архитектура с непосредственным впрыском контролирует расслоение воздуха и топлива, позволяя двигателю работать на обедненной смеси, избегая при этом резких скачков давления, которые могут привести к механическим поломкам.

Благодаря точной настройке угла опережения зажигания удалось достичь термического КПД 46,8%. Большая часть химической энергии топлива превращается в механическую работу.

Более 90% деталей WP15 унифицированы с дизельными двигателями. Это упрощает установку в существующие шасси грузовиков, самосвалов, портовой техники и сталелитейного оборудования.

Двигатель может работать с водородом разной чистоты. В отличие от водородных топливных элементов, которые требуют сверхчистого газа, WP15 не боится примесей. Это снижает требования к системе подачи топлива. Компания Weichai рассчитывает, что разработка поможет ускорить внедрение водородных технологий в коммерческом транспорте и промышленности.

#китай #двс #водородный двигатель #двигатели внутреннего сгорания #weichai power #china vi #wp15
Источник: interestingengineering.com
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