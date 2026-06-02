Специалисты Космического центра «Южный» (Роскосмос) приняли состав с блоками ракеты

На космодром Байконур был доставлен железнодорожный состав с ракетой-носителем «Союз-2.1б», которая предназначена для выведения на орбиту грузового космического корабля «Прогресс МС-36». Разгрузку и транспортировку составных частей данной ракеты осуществили специалисты филиала АО «ЦЭНКИ» — Космического центра «Южный», который входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос».

В данный момент все компоненты ракеты-носителя находятся на своих местах в режиме ожидания. В соответствии с утверждённым планом подготовки к миссии, специалисты вскоре начнут проводить дальнейшие технические работы.

реклама

После того как все необходимые процедуры будут выполнены, носитель будет перемещён на технический комплекс площадки №31 космодрома. Там он будет находиться до тех пор, пока не начнётся непосредственная подготовка к запуску.

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-36» является частью долгосрочной программы обеспечения функционирования Международной космической станции (МКС). Данные беспилотные космические аппараты играют ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности и эффективной работы экипажа на орбите.

Регулярные полёты «Прогрессов» обеспечивают доставку на станцию топлива для дозаправки, научного оборудования, расходных материалов, продуктов питания, питьевой воды, кислорода и других необходимых грузов.