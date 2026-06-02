JayzTwoCents протестировал Radeon RX 9070 GRE и сравнил с GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5070

Популярный техноблогер и автор YouTube-канала JayzTwoCents опубликовал детальный обзор видеокарты AMD Radeon RX 9070 GRE. В своём обзоре он оценил её производительность в современных играх и сопоставил с прямыми конкурентами от NVIDIA — GeForce RTX 5070 и RTX 5060 Ti (16 ГБ).

Для многих пользователей стало неожиданностью количество видеопамяти, предусмотренное в новой модели. В отличие от Radeon RX 7900 GRE, эта модель оснащена всего лишь 12 гигабайтами видеопамяти. Автор обзора подчёркивает, что данное решение было принято в целях экономии, вызванной дефицитом и ростом цен на чипы памяти. Тем не менее, 12 гигабайт видеопамяти — это всё же лучше, чем 8 гигабайт, которыми оснащены младшие модели.

В основе графического адаптера лежит процессор, оснащённый 48 блоками архитектуры RDNA4 и 96 AI-ускорителями. Базовая частота процессора составляет 2,79 ГГц, но может быть увеличена до 3,1 ГГц. В стандартном режиме энергопотребление графического адаптера составляет 240 Вт, а при разгоне — 264 Вт. По мнению блогера, этот ускоритель превосходит Radeon RX 9060 XT, но уступает старшей модели RX 9070.

Тестирование проводилось в популярных тайтлах при различных разрешениях.

В ходе тестирования требовательного проекта «Avatar: Frontiers of Pandora» видеокарта продемонстрировала среднюю скорость 65 кадров в секунду, что соответствует показателям GeForce RTX 5060 Ti.

В игре Black Myth: Wukong видеокарта Radeon RX 9070 GRE показала себя не лучшим образом, уступив даже более старой модели GeForce RTX 4060 Ti.

В популярной ролевой игре Baldur's Gate 3 видеокарта AMD продемонстрировала небольшое превосходство над своим соперником в разрешении 1080p, выдав 189 кадров в секунду, в то время как у GeForce RTX 5070 этот показатель составил 185 кадров в секунду. Аналогичная тенденция наблюдалась и в шутере Borderlands 3.

В Cyberpunk 2077 (RT Medium) при использовании технологии трассировки лучей видеокарта продемонстрировала средние показатели в 78 кадров в секунду при разрешении Full HD и 48 кадров в секунду при разрешении 1440p. Radeon RX 9070 GRE уступает в производительности GeForce RTX 5070, но превосходит показатели GeForce RTX 5060 Ti. Тем не менее, в разрешении 4K комфортное использование данной видеокарты невозможно из-за ограничения в 12 ГБ видеопамяти.

Стоит отметить интересный факт: в Borderlands 3 Radeon RX 9070 GRE смогла превзойти даже некогда флагманскую GeForce RTX 3090, которая на старте продаж стоила около $1500.

В заключение JayzTwoCents отметил, что Radeon RX 9070 GRE — это достойный преемник Radeon RX 7900 GRE, предлагающий отличное соотношение цены и производительности. Эта видеокарта превосходит GeForce RTX 5060 Ti и в некоторых сценариях может конкурировать с более дорогой GeForce RTX 5070.

Однако основным недостатком для потенциальных покупателей стал объём памяти в 12 ГБ. В будущих проектах и при работе с высоким разрешением он может стать ограничивающим фактором.