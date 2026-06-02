В разрешении 1440p видеокарта продемонстрировала достойные результаты, однако при работе в 4K, ввиду ограниченности объёма видеопамяти, возникают определённые сложности.

Эксперты авторитетного ресурса ComputerBase представили результаты детального тестирования новой видеокарты AMD Radeon RX 9070 GRE. Для оценки производительности и сопоставления с основными конкурентами использовался тестовый стенд, включающий процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, материнскую плату MSI MPG X870E Carbon WIFI, 48 ГБ оперативной памяти Corsair Dominator RGB DDR5-6000 и блок питания Asus ROG Thor Platinum III мощностью 1200 Вт.

В процессе тестирования были задействованы два востребованных разрешения: 2560 × 1440 (QHD) и 4K. В ходе испытаний использовались как метод растеризации, так и трассировка лучей.

Новая видеокарта продемонстрировала достойные результаты. В разрешении 2560 на 1440 пикселей и с использованием технологии растеризации она показала среднюю скорость в 77,2 FPS в 23 играх. Это не является выдающимся результатом, но и не вызывает разочарования.

По сравнению с Radeon RX 7800 XT, у которой средняя скорость составляет 70,7 FPS, новая видеокарта показывает лучшие результаты. Однако до GeForce RTX 5070, у которой средняя скорость составляет 82,8 FPS, ей всё же не хватает.

Однако при использовании технологии трассировки лучей возникают некоторые проблемы — средняя скорость составляет всего 58,2 FPS. Хотя, честно говоря, это не так уж плохо.

В более требовательном разрешении 4K ситуация повторяется. В режиме растеризации видеокарта показывает в среднем 45,2 кадра в секунду, что снова ставит её позади GeForce RTX 5070 (50,4 кадра в секунду). А при включенной трассировке лучей результат падает до катастрофических 26,6 кадра в секунду, что делает игровой процесс некомфортным.

Специалисты обратили внимание на технические неполадки в игре Indiana Jones and the Great Circle. Даже при использовании низких настроек и разрешении 4K видеокарта может внезапно отключаться. По мнению специалистов, это связано с тем, что объём видеопамяти видеокарты составляет всего 12 ГБ. Похожие проблемы могут возникать и на других видеокартах с таким же объёмом памяти.

Специалисты ComputerBase считают, что Radeon RX 9070 GRE — это «достойный вариант видеокарты для 2026 года», но не более того. Основной недостаток устройства — это не его технические характеристики, а его место на рынке.

Одним из ключевых недостатков данной модели является объём видеопамяти, который составляет всего 12 ГБ, в то время как у более продвинутой модели RX 9070 этот показатель равен 16 ГБ. Такой объём не обеспечивает значительного потенциала для будущего и уже сейчас вызывает проблемы при запуске некоторых игр. При этом разница в цене между данной моделью и RX 9070 на территории Германии составляет около 70 евро.

В свете вышеизложенного, специалисты издания приходят к заключению, что в условиях текущей рыночной ситуации и ограниченного объёма памяти, не следует торопиться с приобретением Radeon RX 9070 GRE.