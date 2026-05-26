link1pc
Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за непредоставление сведений об IP-адресах клиентов
Компании должны предоставлять эти сведения после получения уведомления от Роскомнадзора
Роскомнадзор применил штрафные санкции в отношении 85 организаций за непредоставление информации об IP-адресах своих пользователей. Об этом стало известно из сообщения «Известий» со ссылкой на заявление представителей соответствующего органа.

Организации, которые предоставляют услуги связи, должны предоставлять информацию об IP-адресах своих клиентов по запросу. В марте текущего года Роскомнадзор направил запросы о предоставлении таких данных 1359 компаниям. Данные сведения необходимы для защиты от потенциальных угроз, включая DDoS-атаки и другие киберугрозы.

Организации обязаны предоставлять информацию о точках использования IP-адресов, привязанных к определённому муниципальному образованию, а также идентификаторы технических средств, которые обеспечивают защиту от угроз и управляют интернет-трафиком.

В некоторых ситуациях происходит обмен информацией о пользователях, которые применяют как IPv4, так и IPv6. Адреса IPv6 обычно поддерживаются в платных VPN-сервисах, что позволяет более эффективно контролировать трафик.

Согласно действующим правилам, такие данные должны быть предоставлены в течение 24 часов, а в некоторых случаях и того меньше — в течение всего лишь одного часа. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей, за повторное — до 1 миллиона рублей.

Специалисты обращают внимание на то, что соблюдение этих условий влечёт за собой дополнительные затраты для провайдеров: требуется приобретение оборудования и привлечение квалифицированных кадров. Эти расходы могут быть переложены на пользователей, что приведёт к увеличению стоимости услуг.

#роскомнадзор #ркн #контроль интернета #контроль в интернете #штрафы в россии
Источник: iz.ru
