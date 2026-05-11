link1pc
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Forza Horizon 6 будет официально выпущена 19 мая для ПК, Xbox Series X и S, а версия для PS5 выйдет в 2026 году.

19 мая 2026 года должен состояться официальный выход долгожданной аркадной гоночной игры Forza Horizon 6. Однако, судя по всему, уже сейчас в сети можно найти полную версию игры.

Так, по данным журналистов ресурса Neowin, которые ссылаются на сообщения с популярных тематических форумов, разработчики по ошибке загрузили на серверы для предварительного скачивания незашифрованную версию игры. Кроме того, как сообщается, игра не была защищена дополнительными средствами защиты авторских прав, что, в свою очередь, и позволило пиратам оперативно распространить игру на специализированных сайтах.

Таким образом, в свободном доступе появилась полная версия Forza Horizon 6 в формате Premium Edition. В неё входят все доступные дополнения, а размер установочного файла составляет внушительные 155 гигабайт.

В отличие от любителей нелицензионного контента, владельцы лицензионных версий игры смогут насладиться ею не ранее 15 мая. В этот день состоится предварительный запуск для обладателей премиального издания. А вот владельцы стандартной версии игры смогут присоединиться к игре только 19 мая.

А мы напомним, что использование нелицензионного ПО нарушает закон и может привести к техническим проблемам.

#торрент #forza horizon 6 #взлом игр #слив данных #пиратсво #утечки материалов
Источник: neowin.net
