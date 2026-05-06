Технология трассировки лучей от NVIDIA — это не более чем маркетинговый ход. 52 % опрошенных отметили, что не применяют эту технологию, так как не видят заметных улучшений в графике или же сталкиваются с резким падением частоты кадров.

С тех пор как в сентябре 2018 года были представлены первые видеокарты из линейки GeForce RTX 2000, NVIDIA активно продвигает технологию трассировки лучей (RT) как революционное решение, которое способно изменить восприятие игр. Однако, по мнению авторов канала Hardware Unboxed, за этими громкими обещаниями скрывается не столь радужная картина.

Так, в Hardware Unboxed обратили внимание на то, что спустя где-то год после выпуска видеокарт серии RTX 2000 на рынке было всего два проекта, которые в полной мере использовали технологию трассировки луче — это Metro Exodus и Control. В остальных играх интеграция трассировки была незначительной и она не приводила к заметным визуальным улучшениям.

Однако даже в этих двух популярных играх применение технологий трассировки приводило к значительному снижению производительности. Например, даже топовая модель RTX 2080 Ti не могла гарантировать стабильную частоту кадров в 60 в разрешении 1440p при включённой трассировке. Более того, ранние версии технологии DLSS, призванной компенсировать снижение производительности, также были далеки от идеала и негативно влияли на качество изображения.

С расширением ассортимента игр, использующих технологию RT, стало ясно, что видеокарты серии RTX 2000 уже не способны обеспечить комфортную игру с новыми визуальными эффектами. Правда, и владельцы более современных моделей RTX 3000, 4000 и 5000 также не получают ощутимых преимуществ: визуальные улучшения часто сопровождаются снижением частоты кадров, а в соревновательных онлайн-играх эффекты RT могут даже мешать, затрудняя обнаружение противников и ухудшая отзывчивость управления.

Исследование среди читателей Hardware Unboxed продемонстрировало, что 52% опрошенных пользователей предпочитают отключать трассировку лучей, поскольку не видят заметного улучшения качества изображения или же сталкиваются с существенным падением производительности. Это свидетельствует о том, что для большинства игроков технология пока не стала обязательным элементом.

По мнению экспертов Hardware Unboxed, компания NVIDIA на протяжении нескольких лет предлагала пользователям «сомнительную технологию», и при этом запрашивала за неё высокую цену.

Несмотря на постоянное совершенствование технологии и увеличение количества игр, поддерживающих её, трассировка лучей так и не стала тем революционным прорывом, каким её преподносили изначально. Для большинства геймеров практическая польза от технологии остаётся незначительной, а потери производительности слишком ощутимы.