Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Hardware Unboxed: трассировка лучей от NVIDIA — сомнительная технология по высокой цене
Технология трассировки лучей от NVIDIA — это не более чем маркетинговый ход. 52 % опрошенных отметили, что не применяют эту технологию, так как не видят заметных улучшений в графике или же сталкиваются с резким падением частоты кадров.

С тех пор как в сентябре 2018 года были представлены первые видеокарты из линейки GeForce RTX 2000, NVIDIA активно продвигает технологию трассировки лучей (RT) как революционное решение, которое способно изменить восприятие игр. Однако, по мнению авторов канала Hardware Unboxed, за этими громкими обещаниями скрывается не столь радужная картина.

Так, в Hardware Unboxed обратили внимание на то, что спустя где-то год после выпуска видеокарт серии RTX 2000 на рынке было всего два проекта, которые в полной мере использовали технологию трассировки луче — это Metro Exodus и Control. В остальных играх интеграция трассировки была незначительной и она не приводила к заметным визуальным улучшениям.

Однако даже в этих двух популярных играх применение технологий трассировки приводило к значительному снижению производительности. Например, даже топовая модель RTX 2080 Ti не могла гарантировать стабильную частоту кадров в 60 в разрешении 1440p при включённой трассировке. Более того, ранние версии технологии DLSS, призванной компенсировать снижение производительности, также были далеки от идеала и негативно влияли на качество изображения.

С расширением ассортимента игр, использующих технологию RT, стало ясно, что видеокарты серии RTX 2000 уже не способны обеспечить комфортную игру с новыми визуальными эффектами. Правда, и владельцы более современных моделей RTX 3000, 4000 и 5000 также не получают ощутимых преимуществ: визуальные улучшения часто сопровождаются снижением частоты кадров, а в соревновательных онлайн-играх эффекты RT могут даже мешать, затрудняя обнаружение противников и ухудшая отзывчивость управления.

Исследование среди читателей Hardware Unboxed продемонстрировало, что 52% опрошенных пользователей предпочитают отключать трассировку лучей, поскольку не видят заметного улучшения качества изображения или же сталкиваются с существенным падением производительности. Это свидетельствует о том, что для большинства игроков технология пока не стала обязательным элементом.

По мнению экспертов Hardware Unboxed, компания NVIDIA на протяжении нескольких лет предлагала пользователям «сомнительную технологию», и при этом запрашивала за неё высокую цену.

Несмотря на постоянное совершенствование технологии и увеличение количества игр, поддерживающих её, трассировка лучей так и не стала тем революционным прорывом, каким её преподносили изначально. Для большинства геймеров практическая польза от технологии остаётся незначительной, а потери производительности слишком ощутимы.

#nvidia #rtx #dlss #трассировка лучей #hardware unboxed
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
Forbes: Российские компании научились лучше справляться с дефицитом кадров
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами

Популярные статьи

Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter