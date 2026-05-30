Опубликован неофициальный список совместимых с HyperOS 4 моделей Xiaomi, Redmi и Poco
От новой версии прошивки ждут целый ряд нововведений.
Близится релиз стабильной версии ОС Android 17, на которой будет основана новейшая HyperOS 4, поэтому обладатели мобильных устройств под брендами Xiaomi, Redmi и Poco задаются вопросом, смогут ли они обновить свою модель до новейшей версии прошивки.

Источник фото: Gizmochina

На текущий момент производитель не раскрыл перечень устройств, которые в будущем получат обновление до HyperOS 4, поэтому журналисты издания Gizmochina решили составить неофициальный список, который выглядит следующим образом:

Xiaomi

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17T
  • Xiaomi 17T Pro
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi Mix Flip

Redmi

  • Redmi 15
  • Redmi 15 4G
  • Redmi 15C
  • Redmi 15C 4G
  • Redmi 15A

Линейка Redmi Note

  • Redmi Note 15
  • Redmi Note 15 4G
  • Redmi Note 15 Pro
  • Redmi Note 15 Pro 4G
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15 Special
  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14S

Линейка Redmi Turbo

  • Redmi Turbo 5

Линейка Redmi A

  • Redmi A7
  • Redmi A7 Pro
  • Redmi A7 Pro 4G
  • Redmi A5

Линейка Redmi Pad

  • Redmi Pad 2
  • Redmi Pad 2 Pro
  • Redmi Pad 2 9.7

Линейка Poco F

  • Poco F8 Pro
  • Poco F8 Ultra
  • Poco F7
  • Poco F7 Pro
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F6
  • Poco F6 Pro

Линейка Poco X

  • Poco X8 Pro
  • Poco X8 Pro Max
  • Poco X7
  • Poco X7 Pro
  • Poco X6 Pro

Линейка Poco M

  • Poco M8
  • Poco M8s
  • Poco M8 Pro
  • Poco M7 4G
  • Poco M7 Plus

Линейка Poco C

  • Poco C85
  • Poco C85 4G
  • Poco C85x
  • Poco C81
  • Poco C81 Pro
  • Poco C81x
  • Poco C71

Линейка Poco Pad

  • Poco Pad X1
  • Poco Pad M1
  • Poco Pad C1

Отмечается, что данный неофициальный список может быть неполным, так как производитель может выпустить HyperOS 4 и для ряда других моделей, но ограничить их в некоторых функциях, как это случалось раньше. Как ожидается, HyperOS 4 станет крупным обновлением, а не промежуточным апдейтом, и принесёт целый ряд улучшений и нововведений.

#hyperos 4
Источник: gizmochina.com
