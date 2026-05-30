Близится релиз стабильной версии ОС Android 17, на которой будет основана новейшая HyperOS 4, поэтому обладатели мобильных устройств под брендами Xiaomi, Redmi и Poco задаются вопросом, смогут ли они обновить свою модель до новейшей версии прошивки.
На текущий момент производитель не раскрыл перечень устройств, которые в будущем получат обновление до HyperOS 4, поэтому журналисты издания Gizmochina решили составить неофициальный список, который выглядит следующим образом:
Xiaomi
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Mix Flip
Redmi
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15C
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15A
Линейка Redmi Note
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 4G
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Special
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14S
Линейка Redmi Turbo
- Redmi Turbo 5
Линейка Redmi A
- Redmi A7
- Redmi A7 Pro
- Redmi A7 Pro 4G
- Redmi A5
Линейка Redmi Pad
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 9.7
Линейка Poco F
- Poco F8 Pro
- Poco F8 Ultra
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco F6
- Poco F6 Pro
Линейка Poco X
- Poco X8 Pro
- Poco X8 Pro Max
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X6 Pro
Линейка Poco M
- Poco M8
- Poco M8s
- Poco M8 Pro
- Poco M7 4G
- Poco M7 Plus
Линейка Poco C
- Poco C85
- Poco C85 4G
- Poco C85x
- Poco C81
- Poco C81 Pro
- Poco C81x
- Poco C71
Линейка Poco Pad
- Poco Pad X1
- Poco Pad M1
- Poco Pad C1
Отмечается, что данный неофициальный список может быть неполным, так как производитель может выпустить HyperOS 4 и для ряда других моделей, но ограничить их в некоторых функциях, как это случалось раньше. Как ожидается, HyperOS 4 станет крупным обновлением, а не промежуточным апдейтом, и принесёт целый ряд улучшений и нововведений.