Сегодня, 5 мая, пользователи мобильной связи в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России столкнулись с проблемами в работе интернета. Информация о данных сбоях поступает на платформы Downtetector и «Сбой.рф».

Неполадки начались примерно в 8 часов утра по московскому времени и затронули крупных операторов связи: МТС, Tele2, «Билайн», «МегаФон» и Yota. В Московской области пользователи испытывают трудности с доступом к сети Tele2 и не могут попасть даже на сайты из так называемого «белого списка».

Стоит отметить, что в преддверии празднования Дня Победы операторы связи заранее предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и отправке SMS. Так, в период с 5 по 9 мая в Москве и некоторых других регионах могут возникнуть временные проблемы с доступом к услугам связи. Всё это напрямую связано с усилением мер безопасности в период проведения массовых мероприятий. На фоне этого для доступа к интернету и сервисам операторы рекомендуют использовать Wi-Fi.

В связи с проблемами в работе мобильного интернета сервисы «Яндекс Go» и «Сбер» уведомили пользователей о возможных сложностях в использовании приложений, оплате и получении SMS-сообщений. Для решения проблемы рекомендуется использовать альтернативные методы авторизации, такие как PIN-код или QR-код. Также следует сохранять SMS-коды в истории операций. При этом работа банкоматов и отделений, как сообщается, не нарушена.

К слову, ранее уже неоднократно предпринимались подобные шаги, направленные на обеспечение безопасности граждан и предотвращение возможных угроз, включая риски, связанные с беспилотными летательными аппаратами. Минцифры при этом подчёркивает, что доступ к домашнему интернету и Wi-Fi остаётся свободным в обычном режиме, а о любых возможных ограничениях абонентов будут информировать заранее.