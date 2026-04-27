link1pc
Искусственный интеллект начал обходиться компаниям дороже обычных сотрудников
Внедрение нейросетей происходит настолько быстро, что корпоративные бюджеты уже не выдерживают нагрузки. Теперь стоимость вычислительных мощностей превышает затраты на оплату труда сотрудников.

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы становится всё более затратной. По информации от Axios, компании уже тратят больше на ИИ-вычисления, чем на оплату труда персонала.

Так, Брайан Катанзаро, вице-президент Nvidia, говорит, что стоимость инфраструктуры в его команде «значительно превышает» расходы на сотрудников. Подобная тенденция прослеживается и в ряде других крупных компаний. В качестве примера можно привести технического директора Uber, который, по данным СМИ, уже потратил весь бюджет на ИИ, который был запланирован на 2026 год.

Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение расходов на информационные технологии. По оценкам Gartner, в 2026 году глобальные затраты на IT составят 6,31 триллиона долларов, что на 13,5% больше, чем в 2025 году. Одним из ключевых факторов роста станет увеличение инвестиций в инфраструктуру, программное обеспечение и облачные сервисы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

В то же время Предприятиям необходимо продемонстрировать, что подобные инвестиции приносят реальную выгоду. Заинтересованные лица надеются на увеличение продуктивности и улучшение финансовых показателей. В связи с этим возникает вопрос: кто же более эффективен — человек или искусственный интеллект?

В будущем увеличение стоимости услуг в сфере искусственного интеллекта может привести к тому, что инвестиции в технологии перестанут быть конкурентным преимуществом и начнут приносить убытки. Если тенденция к росту цен на технологии сохранится, то использование человеческого труда может стать более выгодным с экономической точки зрения.

#искусственный интеллект #ии заменяет сотрудников #ии или человек #расходы на ии
Источник: axios.com
