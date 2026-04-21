Задача компании — производить больше процессоров с возможностью разгона и не ограничивать доступ к этой функции только для тех, кто готов платить больше

Компания Intel анонсировала изменения в своей политике в отношении разгона центральных процессоров. Долгое время данная функция была доступна только для владельцев достаточно дорогих моделей процессоров (да и материнских плат на топовых чипсетах) с разблокированным множителем, однако теперь производитель планирует сделать её доступной для более широкого круга пользователей.

Так, в беседе с журналистами PC Games Hardware Роберт Халлок, занимающий пост вице-президента Intel, заявил, что компания стремится сделать разгон более доступным для широкого круга пользователей. По его мнению, данная функция не должна быть доступна только тем пользователям, кто готов потратить на процессор более 500 долларов.

«Со временем вы увидите всё больше разблокированных процессоров. Это наша цель. Мы не хотим, чтобы эта функция была доступна только тем, кто готов потратить больше всех денег. Не каждый может позволить себе купить дорогой процессор, но это не значит, что такие люди менее увлечены, чем те, кто готов потратить 500 долларов на процессор. Они всё равно остаются энтузиастами ПК и заслуживают того же уровня функциональности. Именно это мы намерены обеспечить в нашей дорожной карте», — отметил Роберт Халлок.

Специалисты связывают это высказывание с предстоящим выпуском процессоров Nova Lake-S, которые, согласно пока неподтверждённой информации, будут поддерживать разгон даже в бюджетных моделях. Подобный подход может помочь Intel укрепить свои позиции на рынке в условиях растущего спроса на самостоятельную настройку производительности компьютеров. Ну а пользователи от этого, несомненно, только выиграют. Конечно, нужно еще дождаться реализации этих планов и посмотреть, как все это будет в итоге выглядеть на деле.