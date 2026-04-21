link1pc
Intel не будет ограничивать разгон топовыми CPU — будет больше моделей с разблокированным множителем
Задача компании — производить больше процессоров с возможностью разгона и не ограничивать доступ к этой функции только для тех, кто готов платить больше

Компания Intel анонсировала изменения в своей политике в отношении разгона центральных процессоров. Долгое время данная функция была доступна только для владельцев достаточно дорогих моделей процессоров (да и материнских плат на топовых чипсетах) с разблокированным множителем, однако теперь производитель планирует сделать её доступной для более широкого круга пользователей.

Источник изображения: wccftech.com

Так, в беседе с журналистами PC Games Hardware Роберт Халлок, занимающий пост вице-президента Intel, заявил, что компания стремится сделать разгон более доступным для широкого круга пользователей. По его мнению, данная функция не должна быть доступна только тем пользователям, кто готов потратить на процессор более 500 долларов.

«Со временем вы увидите всё больше разблокированных процессоров. Это наша цель. Мы не хотим, чтобы эта функция была доступна только тем, кто готов потратить больше всех денег. Не каждый может позволить себе купить дорогой процессор, но это не значит, что такие люди менее увлечены, чем те, кто готов потратить 500 долларов на процессор. Они всё равно остаются энтузиастами ПК и заслуживают того же уровня функциональности. Именно это мы намерены обеспечить в нашей дорожной карте», — отметил Роберт Халлок.

Специалисты связывают это высказывание с предстоящим выпуском процессоров Nova Lake-S, которые, согласно пока неподтверждённой информации, будут поддерживать разгон даже в бюджетных моделях. Подобный подход может помочь Intel укрепить свои позиции на рынке в условиях растущего спроса на самостоятельную настройку производительности компьютеров. Ну а пользователи от этого, несомненно, только выиграют. Конечно, нужно еще дождаться реализации этих планов и посмотреть, как все это будет в итоге выглядеть на деле.

#разгон процессора #разгон процессоров #разгон cpu #ограничения разгона
Источник: wccftech.com
Популярные новости

Археологи обнаружили в Краснодарском крае кошельки с древними монетами, в том числе фальшивыми
1
Археологи нашли в египетской мумии папирус «Каталог кораблей» из «Илиады» Гомера
+
Сотрудник компании спас от утилизации несколько десятков модулей DDR4 по 32 ГБ стоимостью $20 000
1
Основатель Telegram назвал видеоигры 90-х главным уроком для бизнеса
+
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
+
В ЕС призывают технокомпании перейти на удалёнку для снижения расхода топлива
+
Nvidia теряет поддержку лояльной аудитории геймеров из-за переориентации бизнеса на ИИ-чипы
6
Battlefield Studios анонсировала масштабные обновления шутера Battlefield 6 на 2026 год
+
Белый дом проверит загадочные обстоятельства гибели ученых NASA и физиков
+
GM внедрила ИИ для создания 3D-рендеров автомобилей за один день
+
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
2
Удачливый покупатель приобрёл запечатанную RTX 4060 Ti всего за $12 в магазине по распродаже
1
Робот Honor пробежал полумарафон в Пекине быстрее мирового человеческого рекорда
3
В США возникли трудности в строительстве дата-центра имени Трампа
+
Ваза за 4 доллара из секонд-хенда оказалась 1200-летним сокровищем майя
7
Китай возобновляет проекты по производству дешёвого газа из угля
+
Ростех представит на «ИННОПРОМ. Центральная Азия» энергоустановку АПН-30 для заводов и жилых домов
+
Россия опустилась на 83 строчку в рейтинге скорости интернета с показателем около 91 Мбит/с
4
Московские водители стали вдвое реже нарушать правила проезда перекрёстков с «вафельницами»
+
MSI выпустила игровые QD-OLED мониторы MPG 322UR QD-OLED X24 и MAG 321UP QD-OLED X24
+

Популярные статьи

7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
8
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
10
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
1
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
5
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
4

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
17:10
Да что же такое. Всё нарисованное у комментаторов. Цены - нарисованные, инфляция - нарисованная, ракеты - нарисованные. При этом экономика в прошлом году всё-равно была в плюсе. Наверное из-за капитал...
Рособрнадзор: Поколение ЕГЭ составляет костяк во всех отраслях российской экономики
Шериф
16:59
И как это поможет тебе вернуть Крым?
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Алексей Кузнецов
16:57
Тут у Питера места полно. Что с одной стороны залива, что с другой. Хоть на дорогах их размещай, хоть на вышки громозди. Но не ставят, не размещают. Поддавки и предатель на предателе.
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
OgoGoLog
16:46
Т.е. вместо того, чтобы использовать доступные приложения, продавец сам себя загоняет в ловушку?
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
IRanPast
16:44
Свидурь, я вчера в Германии заправлялся дизелем по 2.68 евро
Рособрнадзор: Поколение ЕГЭ составляет костяк во всех отраслях российской экономики
Будем!
16:41
Спасибо, но лучше возьму Асус или Самсунг. Там и драйвера выпускают под Линукс, и регулировка оборотов будет работать, как и подсветка
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
Руслан Знамов
16:38
потому что на рекламу пользователь наткнулся в приложениях, которые работают только через впн.
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
linux4ever
16:34
Вы ноутбук открывали, что это за платформа?
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
Алексей Кузнецов
16:32
То-то экономика загибается такими темпами, что даже волшебные цифры по инфляции ея не спасают.
Рособрнадзор: Поколение ЕГЭ составляет костяк во всех отраслях российской экономики
Алексей Кузнецов
16:31
Больше налогов, разных, больше! Жирные коты худеют!
Xiaomi выпустила в Китае 9,7-дюймовый планшет Redmi Pad SE 2 с чипом Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 4G
