Импортозамещённый вертолёт Ми-171А3 испытали в условиях сурового холода в Якутии

Холдинг «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) успешно закончил тестирование полностью импортозамещённого вертолёта Ми-171А3 в условиях экстремально низких температурных режимах. В ходе тестов, проведённых в Якутии, машина продемонстрировала надёжную работу всех систем при температурах вплоть до -50°C.

Испытательные полёты и наземные тесты проводились на базе аэропорта Якутск и площадки «Хомустах». Инженеры Национального центра вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова совместно с представителями Авиарегистра России осуществили 66 испытательных полётов. Также были проведены 22 наземные гонки с 12-часовым выхолаживанием вертолётов на земле. Кроме того, были проведены отдельные проверки взлёта и посадки на буровую платформу в условиях морозной погоды.

Все собранные сведения были переданы в Росавиацию для того, чтобы внести изменения в документы, связанные с сертификацией. В Ростехе подчеркнули, что испытания позволили значительно расширить температурный диапазон, в котором может эксплуатироваться вертолёт.

Напомним, что прежде вертолёт был сертифицирован в полностью отечественном исполнении: с российскими авионикой, гидравлической системой, средствами связи и системой предупреждения столкновения с землёй. Для вертолёта, работающего на арктических месторождениях, подтверждение способности функционировать при температурах до -50°C является обязательным требованием для допуска к эксплуатации.

И теперь, после успешных испытаний, Ми-171А3 получает возможность участвовать в масштабных энергетических проектах, таких как «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», а также в освоении месторождений российской Арктики. Для «Вертолётов России» это не только способ укрепить свои позиции на внутреннем рынке, но и создать базу для экспорта в страны с холодным климатом.