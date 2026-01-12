Суд вынес решение о назначении штрафа гражданке РФ за направление оскорбительного голосового сообщения в мессенджере Telegram

Один из московских судов принял решение, которое стало первым подобным случаем в истории отечественной судебной практики: женщину оштрафовали за отправленные ей голосовые сообщения с оскорблениями через мессенджер Telegram.

По материалам дела известно, что обвиняемая направила своей знакомой серию аудиосообщений, содержащих грубые выражения и уничижительные высказывания. Получившая запись женщина обратилась в правоохранительные органы с жалобой на обидчика.

Прокуратура пришла к выводу, что данная ситуация соответствует признакам состава административного правонарушения, предусмотренного статьей Кодекса об административных правонарушениях («Оскорбление»). При этом ключевым аспектом дела стало признание судом законности использования записи голосовых сообщений в качестве доказательств вины нарушителя.

Для подтверждения факта нарушения сотрудники правоохранительных органов составили специальный протокол осмотра и прослушивания голосовых записей, проведенный согласно установленным нормам. Этот документ стал решающим аргументом в суде, подтвердив наличие признаков преступления даже несмотря на отсутствие традиционной письменной формы общения.

Суд учел позицию ответчика, признавшей свою вину и выразившей сожаление о содеянном, однако решил назначить женщине административный штраф в размере трех тысяч рублей. Иные санкции применены не были.

Эксперты обращают внимание, что данное судебное решение имеет важное значение не столько размером наложенного взыскания, сколько своим принципиальным характером. До сих пор подавляющее большинство аналогичных дел основывалось исключительно на письменных формах коммуникации — публикациях в социальных сетях, комментариях или переписках в чате.

Теперь же, благодаря этому решению, голосовые сообщения также могут быть официально признаны судами допустимым источником доказательств по административному делу, что, в свою очередь, расширяет возможности защиты прав потерпевших и создает важный юридический прецедент.