Официальный дебют HONOR Magic 8 Pro Air запланирован на период перед китайским Новым годом

Компания HONOR готовится к выпуску нового премиального смартфона Magic 8 Pro Air, который станет своеобразным ответом на успех тонких устройств, вроде Apple iPhone Air. Новинка представит собой изящное сочетание элегантного дизайна и передовых технологий.

Благодаря опубликованному рендеру от известного инсайдера Bald Panda стало ясно, что смартфон появится в нескольких ярких вариантах оформления, включая стильные оттенки фиолетового и оранжевого цветов.

Хотя официальные подробности о новинке пока не разглашаются, инсайдеры уже поделились предварительными характеристиками:

Экран: яркий AMOLED-дисплей диагональю 6,31 дюйма.

Процессор: новейший чипсет MediaTek Dimensity 9500.

Аккумулятор: ёмкость батареи составляет 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Размеры: толщина смартфона всего лишь 6,3 мм, а масса — около 158 граммов.

Сообщается, что презентация новинки состоится до наступления традиционного китайского Нового года, то есть до 17 февраля. Вероятно, презентацию проведут одновременно с выпуском другого ожидаемого аппарата — HONOR Magic 8 RSR.