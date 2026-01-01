Согласно сообщению на сайте Techpowerup, пользователь форума Overclock под ником motivman рассказал необычную историю о своей попытке разгона видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 в модификации MSI Ventus до невероятного значения теплового пакета (TDP) в 1350 Вт. Несмотря на столь экстремальные условия эксплуатации, дорогостоящая видеокарта осталась целой благодаря своевременному вмешательству блока питания ASRock, оснащенного функцией защиты от перегрева.

Motivman проводил интенсивные тесты производительности своей видеокарты RTX 5090, стремясь выжать из неё максимум возможностей. Для тестирования он использовал бенчмарк 3DMark Port Royal. Во время тестов температура и энергопотребление достигли рекордных уровней, но ни сама видеокарта, ни её разъём питания не вышли из строя.

Как утверждает motivman, ключевую роль в предотвращении повреждения карты сыграл блок питания ASRock. Хотя он не уточнил конкретную модель, вероятно, речь идёт о серии Taichi TC-1650T или Phantom Gaming PG-1600G, которые оснащены встроенной системой мониторинга температур и автоматическим отключением питания при перегреве.

Данные модели оборудованы специальными датчиками, которые следят за температурой разъёмов питания PCIe 12V-2X6. Как только температура достигает опасного уровня, питание автоматически отключается, защищая компоненты компьютера от повреждений. Именно эта система сработала вовремя, предотвратив серьёзную проблему.

Несмотря на первоначальный успех, после инцидента производительность видеокарты снизилась примерно на 10%. В тесте 3DMark Port Royal она набрала лишь около 43 тысяч очков, тогда как изначально демонстрировала более высокие результаты — более 47 тысяч. Фотографии, опубликованные автором, демонстрируют изменение цвета контактов разъёма питания, что свидетельствует о воздействии высоких температур.

Возможная причина такого снижения производительности кроется либо в деградации самого графического чипа вследствие длительного воздействия повышенных температур, либо в повреждении или ухудшении контакта в самом разъёме питания из-за локального нагрева, что также повлияло на стабильность работы устройства.

Данная история стала примером удачного сочетания технологий защиты оборудования и предосторожности пользователей, стремящихся выжать максимальную мощность из своего железа. Стоит отметить, что подобные эксперименты с разгоном и модификациями аппаратуры требуют особого внимания и осторожности, ведь даже малейшая ошибка может привести к серьезным последствиям.