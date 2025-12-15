«Защитный луч» может представлять собой направленный выброс газа и пыли из ядра кометы, возникающий под воздействием солнечного ветра и излучения

Александр Киселёв, известный астроном и популяризатор космонавтики, высказал своё мнение по поводу заявления своего коллеги из Гарварда, астрофизика Ави Лёба, о необычном явлении, наблюдаемом у межзвёздного объекта 3I/ATLAS. Ранее американский учёный предположил, что яркий светящийся след, который сопровождает движение этого космического тела, мог бы служить искусственным средством защиты и расчистки траектории полёта.

Однако, как пояснил Александр Киселёв, это явление является следствием естественных процессов, типичных для комет. Когда небесное тело приближается к источнику света и тепла, такому как наше Солнце, его поверхность подвергается воздействию солнечной энергии и потоков заряжённых частиц, известных как солнечный ветер. Это вызывает интенсивное испарение поверхностных веществ, что приводит к образованию характерной газовой оболочки вокруг объекта — комы — и пылегазового хвоста, который тянется за ним.

Специалист отметил, что особенности движения межзвёздного объекта вблизи нашей звезды могли стать причиной возникновения яркого струящегося свечения, похожего на прямой луч. Это свечение объясняется тем, что из ядра объекта под воздействием давления солнечных фотонов вырываются газ и пыль.

Кроме того, из-за высокой скорости движения объекта в космосе он взаимодействует с межзвёздной средой. В результате этого взаимодействия объект может накапливать электрический заряд и вступать в контакт с заряженными частицами космической среды. В результате образуются направленные потоки плазмы, которые наблюдатели воспринимают как защитный механизм. Однако, как подчеркнул специалист, в этом процессе нет никакого искусственного вмешательства, всё происходит естественным путём.