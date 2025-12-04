Roblox заблокирован в России из-за распространения вредоносного контента

Недавно поступившие массовые жалобы пользователей на невозможность зайти в игру Roblox оказались следствием полного запрета проекта на территории Российской Федерации. Как заявили представители Роскомнадзора, причина блокировки обусловлена рядом серьезных нарушений российского законодательства, которые были выявлены на платформе.

Среди ключевых оснований называются распространение на платформе материалов, оправдывающих противоправные действия, подстрекательство к совершению преступлений и пропаганда нравственных ценностей, чуждых российскому обществу, что может негативно сказаться на развитии несовершеннолетних игроков. Также разработчики подверглись критике за систематическое нарушение ряда других требований регулятора.

Ранее ведомство многократно предпринимало попытки договориться с администрацией Roblox о приведении контента в соответствие с действующими нормами права. Однако владельцы сервиса проигнорировали обращения Роскомнадзора и отказались вносить необходимые изменения. Дополнительно было отмечено, что внутренняя система модерации площадки оказалась неэффективна и не способна гарантировать полную защиту от появления опасных публикаций.