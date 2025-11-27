Изначально предполагалось, что релиз бета-версии One UI 8.5 состоится в ноябре, однако сроки были перенесены на более поздний период

По данным ресурса SamMobile, компания Samsung планирует выпустить первую публичную бета-версию операционной системы One UI 8.5 для смартфонов линейки Galaxy уже в первой половине декабря текущего года. Изначально анонсированный запуск бета-прошивки был запланирован на ноябрь, однако теперь сроки были сдвинуты на начало зимы.

Процесс тестирования новой операционной системы будет проходить поэтапно. Первый этап начнётся 8 декабря с выпуска тестовых сборок. Первая группа пользователей сможет опробовать новую систему в четырех странах мира: США, Великобритании, Южной Корее и Германии. Затем последует второй этап, намеченный на 22 декабря, а финальный этап запланировано провести в январе следующего года, непосредственно перед официальным выпуском стабильной версии программного обеспечения.

Однако важно отметить, что точные даты начала каждого этапа остаются неофициальными и могут быть скорректированы производителем. До сих пор также неизвестна полная линейка моделей телефонов, которым будет доступен новый интерфейс.

Ранее стало известно, что некоторые журналисты уже получили предварительные копии новых версий прошивок, свидетельствующие о предстоящих нововведениях. Новая версия One UI обещает принести ряд важных изменений, включая улучшения интерфейса и внедрение передовых функций искусственного интеллекта.

Несмотря на неопределенность сроков, ожидания поклонников продукции Samsung близятся к своему завершению, и обновленная операционная система вот-вот поступит в распоряжение широкой аудитории.