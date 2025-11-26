Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
eTeknix: NVIDIA может отложить или полностью отменить выпуск RTX 50 SUPER из-за дефицита памяти
Ранее эксперт советовал дождаться более мощных видеокарт — RTX 5070 SUPER и RTX 5080 SUPER, а теперь предлагает рассмотреть доступные варианты

Авторитетный источник eTeknix поделился своими опасениями по поводу возможной задержки с анонсом долгожданных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER. Если ранее эксперты рекомендовали подождать выпуска карт RTX 5070 SUPER и RTX 5080 SUPER, теперь ситуация изменилась радикально.

Основная причина потенциальных трудностей связана с острым дефицитом чипов GDDR7 объемом 3 ГБ. Эти компоненты необходимы для производства новых SUPER-карт, однако массовый переход производителей памяти, таких как Samsung, SK Hynix и Micron, на производство высокодоходных модулей HBM привёл к нехватке необходимых компонентов. Вследствие роста спроса на память для искусственного интеллекта цены на графическое оборудование стремительно увеличиваются.

Эксперты предполагают, что даже в случае гипотетического выпуска видеокарты RTX 5080 SUPER её цена будет значительно выше, чем у оригинала. Подобный сценарий приведет к потере главного преимущества серии SUPER — доступности улучшенной версии за аналогичную стоимость базовой модели. Соответственно, такая стратегия становится экономически невыгодной и рискованной с точки зрения маркетинга.

Кроме того, аналитики отмечают неблагоприятное время для выхода новых моделей. Если бы NVIDIA решила выпустить карты осенью 2026 года, они могли бы столкнуться с конкуренцией со стороны грядущего поколения графических процессоров под кодовым названием Rubin, которое запланировано примерно на тот же период.

По мнению автора, потребителям имеет смысл рассмотреть доступные на сегодняшний день варианты из текущего ассортимента NVIDIA RTX 50. Тем, кто планирует обновить свою систему, рекомендуется приобрести видеокарту сейчас либо воспользоваться предстоящими акциями и скидками. Затягивание с покупкой может лишь усугубить ситуацию, учитывая перспективу дальнейшего повышения стоимости всех комплектующих.

#nvidia #дефицит чипов #rtx 5080 super #rtx 5070 super #дефицит памяти #rtx 50 super #рост цен на оперативную память #eteknix
Источник: youtu.be
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ка-52 показал в Дубае новую фигуру пилотажа – «Поворот на горке на 540 градусов»
+
Первая за 70 лет новая станция Кольцевой линии московского метро готова на 35%
+
3I/ATLAS сократил расстояние от Земли до 300 млн км и продолжает приближаться на 2 млн км в сутки
1
В Воронежской области завершается строительство одного из крупнейших в РФ молочных комплексов
+
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
1
Строящийся в Находке завод минеральных удобрений за 227 млрд рублей вошел в топ-10 проектов России
+
Battlefield 6 стал лидером по доходам и числу активных игроков в октябре 2025 года
+
Tom's Hardware назвали лучшие процессоры для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
7
Курдские силы безопасности открыли огонь по БПЛА недалеко от крупного месторождения газа в Ираке
+
В Санкт-Петербурге изготовили и испытали десятое рабочее колесо для модернизации Воткинской ГЭС
+
В Италии магазин MediaMarkt случайно продал планшеты iPad за €15 и теперь просит вернуть устройства
+
Британцы массово подают заявки на переезд в Россию по визе «общих ценностей»
21
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
5
ВМС Швеции решили перевооружиться и планируют приобрести четыре фрегата
+
Комплект оперативной памяти DDR 5 на 64 ГБ теперь стоит как современная игровая консоль
2
В Сеть попала схема чипсета Intel W890 для материнских плат LGA 4710 и процессоров Granite Rapids WS
+
TNI: Дрон С-70 «Охотник» усилит боевые возможности Су-57 и способен вызвать беспокойство Пентагона
+
Производитель российского электромобиля «Атом» получил высший мировой сертификат безопасности
+
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
1
В «Ростехе» заявили о лидерстве России в производстве снарядов и авиабомб
+

Популярные статьи

Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
40
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
2
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
7
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
1
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
1

Сейчас обсуждают

Павел Будник
10:54
Топ бренды ушли, тот же сисоник и суперфлауер, а тут в два раза дешевле прдлагает малоизвестная фирма модели на такой же элементке можно сказать. Хотелось бы фото внутрянки увидеть, чтобы понять какие...
Formula V Line начинает продажи блоков питания серии FV с сертификатами энергоэффективности от 80 PLUS White до Platinum
Гильермо
10:51
Думаю ворованных Российских активов им не хватит. Прийдётся еще у кого нибудь своровать.
В ООН оценивают восстановление сектора Газа в $70 млрд
John Pin
10:40
Очередной балтийский обосрашь
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Гильермо
10:39
С новым танком 70 тонн, больше за металлолом дадут. Это хорошо. Плохо что у фашистов он только один, на большее денег, металла и газа не хватило. Это всё, что они смогли со всего нато на него наскрест...
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
Windmark_
10:39
Интел жидко обделалась . Лишь бы амд не сдулась
Доля процессоров AMD среди пользователей Steam превысила 40% — 5 лет назад было всего 23%
Любое Имя
10:24
Вообще то сопроваждались а не были перехвачены .
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Сергей Анатолич
10:19
Вот минимум, что так или иначе получит Россия: 1. Признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области российскими в их конституционных границах. 2. Денацификация и демилитаризация украины. 3. ...
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
[IRanPast]
10:09
Процессоров АМД в статистике стима больше, стим рисует статистику какую 'нужно'. Лично сам видел на новогодних праздниках этого года 38%, после праздников статистика стала 36%. Видно кому-то такая ста...
Доля процессоров AMD среди пользователей Steam превысила 40% — 5 лет назад было всего 23%
Сергей Анатолич
10:01
А чьё? Это долг ес перед Россией. Долги отдавать надо!
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
Гильермо
09:57
Шешонки они такие, любят занять чужую шконку и своровать то что им не принадлежит.
Археологи раскрыли тайну захоронения фараона Шешонка III в чужой гробнице
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter