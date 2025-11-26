Ранее эксперт советовал дождаться более мощных видеокарт — RTX 5070 SUPER и RTX 5080 SUPER, а теперь предлагает рассмотреть доступные варианты

Авторитетный источник eTeknix поделился своими опасениями по поводу возможной задержки с анонсом долгожданных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER. Если ранее эксперты рекомендовали подождать выпуска карт RTX 5070 SUPER и RTX 5080 SUPER, теперь ситуация изменилась радикально.

Основная причина потенциальных трудностей связана с острым дефицитом чипов GDDR7 объемом 3 ГБ. Эти компоненты необходимы для производства новых SUPER-карт, однако массовый переход производителей памяти, таких как Samsung, SK Hynix и Micron, на производство высокодоходных модулей HBM привёл к нехватке необходимых компонентов. Вследствие роста спроса на память для искусственного интеллекта цены на графическое оборудование стремительно увеличиваются.

Эксперты предполагают, что даже в случае гипотетического выпуска видеокарты RTX 5080 SUPER её цена будет значительно выше, чем у оригинала. Подобный сценарий приведет к потере главного преимущества серии SUPER — доступности улучшенной версии за аналогичную стоимость базовой модели. Соответственно, такая стратегия становится экономически невыгодной и рискованной с точки зрения маркетинга.

Кроме того, аналитики отмечают неблагоприятное время для выхода новых моделей. Если бы NVIDIA решила выпустить карты осенью 2026 года, они могли бы столкнуться с конкуренцией со стороны грядущего поколения графических процессоров под кодовым названием Rubin, которое запланировано примерно на тот же период.

По мнению автора, потребителям имеет смысл рассмотреть доступные на сегодняшний день варианты из текущего ассортимента NVIDIA RTX 50. Тем, кто планирует обновить свою систему, рекомендуется приобрести видеокарту сейчас либо воспользоваться предстоящими акциями и скидками. Затягивание с покупкой может лишь усугубить ситуацию, учитывая перспективу дальнейшего повышения стоимости всех комплектующих.