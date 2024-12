Действие Mafia: The Old Country развернётся в начале XX века на Сицилии, где игроки окунутся в атмосферу криминального мира того времени.

Компания-разработчик Hangar 13 представила первый тизерный ролик к долгожданной игре Mafia: The Old Country. В видео раскрыты ключевые подробности проекта, включая дату релиза и целевые платформы. Экшн, который ранее был анонсирован без конкретных деталей, теперь получил первые «живые» кадры. В тизере зрители могут оценить сцены с погонями на лошадях, напряженными схватками на ножах и динамичными перестрелками. Игра обещает окунуть игроков в атмосферу начала XX века на Сицилии, где правит жестокий криминальный мир.

Согласно тизеру, релиз Mafia: The Old Country запланирован на лето 2025 года. Проект будет доступен на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Кроме того, недавно появилась информация о том, что игра появится на предстоящем мероприятии The Game Awards 2024, которое пройдет уже завтра, 13 декабря, в 03:30 по московскому времени.

На данный момент остается загадкой, какой контент представят разработчики. Ожидается, что Hangar 13 продемонстрируют либо расширенную версию трейлера, либо полноценный игровой процесс, что позволит игрокам получить ещё больше информации об этом амбициозном проекте.

Напомним, что Mafia: The Old Country была официально анонсирована ранее, однако до сих пор было крайне мало информации о её содержании. Новый тизер даёт некоторое представление о том, каким может стать новый экшен, и подогревает интерес поклонников жанра.