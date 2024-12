Инсайдеры раскрывают главные анонсы предстоящей The Game Awards 2024

Официальный аккаунт франшизы Borderlands на платформе X подтвердил, что следующая часть знаменитой серии, Borderlands 4, будет представлена на шоу The Game Awards 2024. В сообщении также отмечается, что новая игра станет самой амбициозной частью франшизы на сегодняшний день.

Напомним, что Borderlands 4 была впервые анонсирована на Gamescom текущего года с предполагаемой датой релиза в 2025 году. Известно, что события игры развернутся на новой планете, однако других деталей пока немного. На PAX West 2024 студия представила несколько концепт-артов, но подробности сюжета и геймплея остаются загадкой.

Франшизе действительно необходимо вернуть интерес аудитории после неудачного проката фильма по мотивам Borderlands. Несмотря на участие известных актёров, таких как Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Эдгар Рамирес, Джек Блэк и Кевин Харт, картина оказалась кассовым провалом, вернув лишь четверть своего бюджета в 120 миллионов долларов, и получила негативные отзывы как от критиков, так и от фанатов.

Тем временем, предыдущая игра серии продемонстрировала отличные продажи, преодолев отметку в 18 миллионов проданных копий в прошлом году. Gearbox, принадлежащая Take Two (которая недавно приобрела компанию за 460 миллионов долларов), вероятно, постарается повторить или даже улучшить этот успех с выходом Borderlands 4.

Кроме того, стало известно, что на The Game Awards 2024 также представят новый трейлер другого крупного проекта от Take Two — Mafia: The Old Country. Эта игра, разработанная студией Hangar 13, была анонсирована на Gamescom 2024 и представляет собой приквел, раскрывающий происхождение мафиозного мира в вымышленном сицилийском городе Сан-Селесте.

Шоу The Game Awards 2024 состоится в четверг, 12 декабря, начало трансляции в 16:30 по тихоокеанскому времени.