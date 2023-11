Don't Nod поблагодарила фанатов оригинальной Life is Strange за внимание и любовь к игре

Студия-разработчик Don't Nod поделилась результатами своей приключенческой игры Life is Strange. За время существования игры(а это уже более 8 лет) с момента её релиза 30 января 2015 года, в нее успели сыграть более 20 миллионов игроков. Несмотря на то, что реальные продажи оказались значительно ниже (оригинальная игра была продана в Steam тиражом более 5,7 миллиона копий), такой огромный охват аудитории сделал Life is Strange одним из самых популярных проектов в жанре приключенческих игр с элементами интерактивного кино за всю историю.

Life is Strange вышла в свет в2015 году на ПК и консолях, а затем появилась на Nintendo Switch, Android и iOS. Как игроки, так и критики встретили игру очень положительно, отметив уникальный стиль и особую атмосферу. В дальнейшем, к игре вышли два продолжения — Life Is Strange 2 и Life is Strange: True Colors, однако большинство фанатов считают приквел Life Is Strange: Before the Storm лучшей игрой в серии.

Команда разработчиков оригинальной Life Is Strange выразила благодарность всем игрокам за их любовь и внимание к игре в честь Дня Благодарения. Однако, никаких намеков на продолжение серии игры они не озвучили.