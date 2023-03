Компания Paradox Interactive представила новый проект Рода Хамбла, бывшего руководителя команд The Sims 2 и The Sims 3.

Бывший создатель второй и третьей частей самого популярного симулятора жизни The Sims объявил о релизе игры под названием Life by You под началом компании Paradox Interactive. Проект так же является симулятором жизни. Дата выхода игры назначена на 12 сентября 2023 года. На платформе Steam уже появилась страница проекта с предварительной информацией и описанием, а предзаказ можно выполнить в Epic Games Store.

Ожидается, что игра предполагает открытый тип мира и возможность настройки его характеристик под желания пользователя. Сохраняются основные признаки жанра – создание игрового персонажа и управление его жизнью остается за игроком. В отличие от симлиша, выдуманного языка, используемого в The Sims, в этот раз игроки смогут понимать, о чем говорится в игре. Будет доступна функция непосредственного управления персонажем.

Как и в любом симуляторе жизни, игроки будут строить не только дома и города, но и династии, воплощать свои фантазии и сюжеты в реальность виртуальной жизни, развивать сюжетную линию и создавать взаимоотношения. Авторы Life by You заявляют, что в этом им помогут редакторы, которые дают возможность менять любой момент и нюанс игры. Будет доступна функция перемотки времени. Считается, что главные достоинства нового проекта – интерфейс, доступный для понятия язык, открытость мира и свобода изменения мира.