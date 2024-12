Адаптацией занимаются Nixxes Software и Iron Galaxy Studios.

Разработчики объявили об этом на церемонии The Game Awards. Игра будет доступна в магазинах Steam и Epic Games Store. Это ремастерированная версия, первоначально разработанная для PS5, и включает в себя дополнительный контент.

Изначально The Last of Us Part II была выпущена только для PS4 в 2020 году и быстро завоевала признание, получив множество наград "Игра года" и высокие оценки критиков – в среднем 93 из 100. Однако мнение игроков оказалось не таким единодушным – они оценили игру всего в 58 баллов из 100.

Работу над адаптацией игры для ПК ведут компании Nixxes Software и Iron Galaxy Studios. Они обещают, что порт будет выполнен на самом высоком уровне. Но все эти обещания мы уже знаем, а как оно получится на самом деле - покажет время.

Кроме того, весной 2025 года зрителей ждет второй сезон популярного сериала по мотивам игры. В новом сезоне зрители снова увидят Педро Паскаля в роли Джоэла, Беллу Рамзи, играющую Элли, и Кейтлин Дивер, которая воплотит образ Эбби.