Huawei планирует представить новинку в мире компьютерной техники - свой первый чип Kirin для ПК, а также операционную систему HarmonyOS для компьютеров. Ожидается, что эти продукты могут появиться в начале 2025 года. Эту информацию раскрыл источник из BeijingDigitalMaster.

В ближайшее время компания также анонсирует ряд других устройств и обновлений. Среди них - новая серия смартфонов Nova 13, планшет MatePad, колонка Sound X4, ноутбук Hi MateBook и тестовая версия операционной системы HarmonyOS Next. В ноябре же пользователи смогут оценить стабильную версию HarmonyOS Next, новую флагманскую серию Mate 70 и складной телефон Mate X6.

Слухи говорят, что Huawei может выпустить операционную систему HarmonyOS для ПК уже в ближайшие полгода. Вместе с ней может дебютировать и чип Kirin для ПК. По предварительной информации, новый чип будет построен по примеру архитектуры чипов Apple M, объединяя в себе DRAM и SoC, что удвоит скорость работы памяти и повысит общую эффективность. Ожидается, что чип также принесет в ноутбуки передовые функции искусственного интеллекта, хотя может быть немного менее энергоэффективным, чем процессоры для смартфонов.

