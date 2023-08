В основном, в этот список входят айтишники.

Речь идёт о молодых IT специалистах, которые только-только устроились на работу в IT компанию. В Минцифры добавили, что на отечественном рынке существует дефицит кадров в сфере IT. Поэтому поступило предложение отсрочить от службы молодых специалистов из колледжей по специальностям в этой сфере.

Как говориться в ведомстве: « Данная поправка касается экспертов со средним и высшим профильным образованием, которых не касается законодательство прошлого года».

Уже несколько лет подряд мы наблюдаем следующую картину: IT компаниям не важно, есть у вас диплом или нет. Им важен только ваш опыт работы и ваши навыки. Наличие диплома необходимо только для работы в государственных структурах.

Большинство IT-экспертов поддержали поправки. Ими было сказано, что помимо выпускников высших заведений, в работе необходимы и люди со средним образованием. Только в совокупности создаётся база государства в отрасли современных технологий.

Как заявил президент компании «Руссофт» - В. Макаров: « Ценные сотрудники встречаются как в университетах, так и в колленджах. Иногда специалисты проходят обучение в самих компаниях». По мнению главы Руссофта, такая мера поддержки молодых профессионалов будет способствовать обширному развитию российской IT среды.

В период с 9 августа по 11 августа 2023 года IT компания должна самостоятельно подать все списки свои работников, которые подходят под новые правила отсрочки от военной службы. Списки необходимо передать

В сформированных списках IT-компании должны указать следующие данные. Причем по каждому из сотрудником, подходящих под отсрочку:

фамилию, имя и отчество (при наличии);

год и место рождения;

СНИЛС и ИНН;

наименование ВУЗа (научной организации) и дату окончания обучения;

наименование полученной специальности (направления подготовки) высшего образования;

номер диплома об образовании;

место работы;

место жительства и военкомат муниципального образования (муниципальных образований), в котором сотрудник состоит на воинском учете.

Минцифры должно проверить и направить списки в Минобороны до 31.08.2023.

Несмотря на наличие этих списков, призывника всё равно могут призвать на военную службу, либо предложить альтернативную службу. Всё будет решаться на месте, в призывной комиссии, по каждому призывнику индивидуально.