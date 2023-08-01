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Xbox Game Pass пополнится играми от студии 11 bit studios
Наконец-то фанаты Xbox увидят Frostpunk.

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Microsoft ищут выгодные сделки для усиления Game Pass. Было рассмотрено множество студий для покупки. Одной из студий, которая получила пристальное внимание от Microsoft, оказалась 11 bit studios. После переговоров Microsoft и 11 bit studios пришли к соглашению, что последняя будет выпускать игры для подписки в Game Pass. Это было заявлено представителями 11 bit studios еще в конце июня 2023 года. Также было сказано, что 11 bit studios позволила размещать лишь ограниченный набор игр в Game Pass. Это говорит о том, что студия не предоставит Microsoft всю свою продукцию.

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Причина, по которой Microsoft сделала акцент на 11 bit studios заключается в том, что еще до поиска партнеров, в сервисах подписки Microsoft уже находились продукты Frostpunk и This War of Mine, которые принадлежат той же 11 bit studios. Эти игры до сих пор приносят прибыль Microsoft. Руководство 11 bit studios согласилось сотрудничать с Microsoft по той же причине - студия поднимет свою экономику за счет использования Game Pass для поднятия рейтинга собственных игр.

11 bit studios занимается не только разработкой игр, но и издательской деятельностью. Скоро от ее имени выйдут такие продукты, как RPG The Thaumaturge и приключение The Invincible. В данный момент студия активно разрабатывает новый проект - это градостроительный симулятор Frostpunk 2, действие которого происходят во время ледникового периода. Еще один проект, который находится в разработке студии, является приключенческая игра под названием The Alters. Дата выхода данных проектов пока не разглашается.

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#microsoft #игры #xbox #game pass
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