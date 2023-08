Наконец-то фанаты Xbox увидят Frostpunk.

Microsoft ищут выгодные сделки для усиления Game Pass. Было рассмотрено множество студий для покупки. Одной из студий, которая получила пристальное внимание от Microsoft, оказалась 11 bit studios. После переговоров Microsoft и 11 bit studios пришли к соглашению, что последняя будет выпускать игры для подписки в Game Pass. Это было заявлено представителями 11 bit studios еще в конце июня 2023 года. Также было сказано, что 11 bit studios позволила размещать лишь ограниченный набор игр в Game Pass. Это говорит о том, что студия не предоставит Microsoft всю свою продукцию.

Причина, по которой Microsoft сделала акцент на 11 bit studios заключается в том, что еще до поиска партнеров, в сервисах подписки Microsoft уже находились продукты Frostpunk и This War of Mine, которые принадлежат той же 11 bit studios. Эти игры до сих пор приносят прибыль Microsoft. Руководство 11 bit studios согласилось сотрудничать с Microsoft по той же причине - студия поднимет свою экономику за счет использования Game Pass для поднятия рейтинга собственных игр.

11 bit studios занимается не только разработкой игр, но и издательской деятельностью. Скоро от ее имени выйдут такие продукты, как RPG The Thaumaturge и приключение The Invincible. В данный момент студия активно разрабатывает новый проект - это градостроительный симулятор Frostpunk 2, действие которого происходят во время ледникового периода. Еще один проект, который находится в разработке студии, является приключенческая игра под названием The Alters. Дата выхода данных проектов пока не разглашается.