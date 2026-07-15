Выпуск новых двигателей, мощность которых выросла до 130-135 л.с, начнётся уже в сентябре, когда их получит кроссовер Lada Azimut.

АвтоВАЗ представил обновленную линейку работающих на бензине двигателей объёмом 1,6 и 1,8 литра. Агрегаты стали гораздо мощнее и получили ряд ключевых технических улучшений. Первые двигатели будут установлены на кроссоверы Lada Azimut, а затем планирует оснащение моторами автомобилей Lada Vesta и Iskra.

Фото: нейросеть qwen

Основной 1,6-литровый агрегат раньше развивал 106 л.с., а теперь заявленная мощность составляет 120 л.с. Максимальный крутящий момент оценивается в 154 Нм вместо прежних 148 Нм. Флагманский двигатель объемом 1,8 литров развивает 135 л.с. (по сравнению с прежними 122 л.с.), а «тяговитость» мотора увеличилась с 170 до 175 Нм.

Серийное производство силовых агрегатов намечено на сентябрь. Существующие двигатели по-прежнему будут выпускаться и устанавливаться на Vesta (106-сильный агрегат) и Iskra (90-сильная версия объёмом 1,6 литра).

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Главным техническим улучшением нового 1,6-литрового двигателя является система изменения фаз газораспределения на впуске. Двигатели АвтоВаза впервые получили такое технологическое решение. В результате должна улучшиться эластичность мотора на всех оборотах, а также можно ожидать уменьшения расхода горючего.

В свою очередь агрегат на 1,8 литра был также существенно модернизирован. Переработка затронула базовый цельнолитой каркас, коленвал, поршневую группу и защиту от перегрева. Агрегат получил систему двойного изменения фаз газораспределения (наличие фазовращателей на обоих валах).

В целом два новых мотора теперь имеют новый впускной коллектор, призванный оптимизировать тягу в наиболее используемом диапазоне оборотов. В двигателях реализована безвтыковая конструкция. Также разработчики снизили массу шатунно-поршневой группы, в результате чего уменьшились внутренние потери и повысилась эффективность работы двигательной установки.