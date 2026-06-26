Он использует обратное проектирование (реверс-инжиниринг), чтобы оснастить телефон материнской платой 4G, отвечающей за стабильную работу сотовой связи и высокоскоростного мобильного интернета.

Благодаря своей прочной конструкции, долговечной батарее и, предположительно, таким играм, как «Змейка», кнопочный Nokia 3210 стал культовым устройством в начале 2000-х. Теоретически, телефоном можно пользоваться и сейчас, так как он способен держать заряд несколько дней, в отличие от современных смартфонов. Изображение: reddit.com/r/dumbphones

Проблема в том, что телефон поддерживает только стандарт сотовой связи второго поколения 2G. Многие операторы мобильной связи уже объявили о своем намерении навсегда отключить этот старый стандарт, поскольку он используется крайне редко.

Однако проект энтузиаста, представившего свою работу на Reddit, призван переосмыслить концепцию Nokia 3210. Моддер хочет модернизировать старый телефон, сделав его совместимым с 4G. В своем посте он уже представил первый прототип новой материнской платы. Он создал плату, проведя обратное проектирование (реверс-инжиниринг) платформы DCT3. «Digital Core Technology 3» использовалась в качестве аппаратной платформы для различных телефонов Nokia, включая Nokia 5110, 7100 и 8810.

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Прежде чем Nokia 3210 будет работать с новой платой, необходимо адаптировать прошивку. По словам пользователя Reddit, шрифты, меню и игры должны быть восстановлены с помощью обратного проектирования. В ходе проекта моддер обнаружил, что эмулировать оригинальную прошивку на новой материнской плате будет очень сложно. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как воссоздать программное обеспечение.

Теоретически, проект могут повторить все владельцы телефонов Nokia, как только моддер выпустит программное обеспечение в качестве открытого исходного кода на GitHub. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели. Однако, помимо старого Nokia 3210, для завершения проекта потребуется определенный уровень технических навыков. И автор поста на форуме Reddit пока не уверен, будет ли он вообще публиковать детали проекта по аппаратной части. Он пишет: «Прошивка — да. Но насчет аппаратной части я пока не уверен, так как она требует продвинутых навыков работы с паяльником. Так кому это будет выгодно? Нескольким китайским производителям, которые смогут создать клоны, потому что это открытый исходный код?».