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Компания Stellantis начала тестирование твердотельной батареи в Dodge Charger
Концерн создает парк тестовых автомобилей с твердотельными аккумуляторами от Factorial и начинает дорожные испытания таких машин.
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Stellantis интегрировала твердотельную батарею от Factorial в Dodge Charger Daytona. Таким образом, автопроизводитель выполняет обещание, данное осенью 2024 года. Тестовый автомобиль будет оснащен батареей с удельной энергией 375 Вт·ч/кг. Электромобиль будет протестирован в реальных условиях эксплуатации.Источник: Stellantis

Нед Курич, технический директор Stellantis, сказал, что «компания готовится массовому внедрению твердотельных батарей, обладающих потенциалом для увеличения запаса хода, более быстрой зарядки и снижения затрат».

Dodge Charger получает более термостойкую систему хранения энергии с батареей «Fest» (Factorial Electrolyte System Technology), разработанную для эксплуатации при температуре окружающей среды до -30 °C. Благодаря системе быстрой зарядки Dodge Charger Daytona может быть заряжен от 15 до 90 процентов за 18 минут.

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Это тестирование проверяет не только батарею, но и новую автомобильную платформу STLA. Она разработана для обеспечения оптимальной работы твердотельной батареи с программным обеспечением и другими компонентами Dodge Charger.

Перед интеграцией батареи в автомобиль инженеры адаптировали системы управления и конструкцию аккумуляторного блока. Целью было оптимизировать производительность элементов при обеспечении стабильности.

Покажет время, будет ли Dodge Charger Daytona запущен в серийное производство с этой батареей. Сначала необходимо продемонстрировать, что твердотельная батарея хорошо работает в реальных условиях. Помимо Dodge, в группу Stellantis входят и другие известные автомобильные бренды, такие как Jeep, Alfa Romeo и Maserati. В 2024 году также было объявлено, что платформа STLA будет использоваться и в других марках группы.

#автомобили #электромобили #твердотельные батареи #dodge charger
Источник: caranddriver.com
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