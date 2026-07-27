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crazycat21
Стартап из США привлёк 470 миллионов долларов на разработку миниатюрных реакторов для военных
Технология небольших реакторов пока не доказала свою эффективность в коммерческих масштабах.
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Американский стартап Antares Nuclear из Калифорнии привлёк 470 миллионов долларов для продвижения планов по строительству миниатюрных реакторов, предназначенных для обеспечения электроэнергией военных баз США. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор компании Antares Nuclear Джордан Брэмбл. Фото: Bonnie Cash/UPI/Bloomberg

Согласно заявлению компании, венчурные фирмы Paradigm и Caffeinated Capital совместно возглавляют раунд финансирования, который включает 370 миллионов долларов в виде акционерного капитала и 100 миллионов долларов в виде заёмных средств. Планируется, что инвестиции помогут компании развернуть свои первые системы на военных объектах США к 2028 году.

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Antares разрабатывает реакторы мощностью не более одного мегаватта, что значительно меньше, чем у обычных атомных электростанций. Мощность больших АЭС обычно составляет один гигаватт. Несколько стартапов занимаются разработкой микрореакторов, мощность которых обычно не превышает 20 мегаватт. Они предназначены для  обеспечения электроэнергией баз, отдаленных населённых пунктов или промышленных объектов. Планируется массовое производство таких устройств.

Хотя идея о внедрении небольших реакторов для выработки электроэнергии и набирает популярность, эта технология пока не доказала свою эффективность в коммерческих масштабах. Поэтому ни одна из таких разработок пока не применяется в США.

Согласно информации Bloomberg, компания Antares участвует в программе Министерства энергетики США, направленной на ускорение внедрения атомной энергетики. В июне этого года стартап стал первым участником, продемонстрировавшим способность производить самоподдерживающуюся реакцию деления (или критичность), что является важным шагом при проектировании реакторов. В ходе проведённого испытания было получено небольшое количество энергии. Однако компания не ожидает появления системы, способной вырабатывать электроэнергию, до следующего года.

В настоящее время компания работает над расширением производственных мощностей в своей штаб-квартире в Торрансе, штат Калифорния. Antares Nuclear уже заключила соглашение об установке своей системы на базе ВВС США в Техасе. Также Джордан Брэмбл, генеральный директор компании, ожидает, что объявит о новых военных проектах уже в этом году. Однако он признаёт, что сейчас главная задача, стоящая перед фирмой, – доказать возможность коммерциализации своих проектов.

#новости #сша #армия #энергетика #атомная энергетика #аэс #электроэнергия #реактор #атомный реактор
Источник: bloomberg.com
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