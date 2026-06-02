Метеор летел к Земле со скоростью 75 000 миль в час.

Днем 30 мая жители северо-восточной части Соединенных Штатов стали свидетелями полета ослепительного огненного шара. Затем произошел мощный взрыв над заливом Кейп-Код. Запечатленное на камерах и видимое на спутниковых снимках, событие вызвало ударную волну, которая сотрясла дома. По данным НАСА, это событие было вызвано метеором, вошедшим в атмосферу Земли с огромной скоростью. Изображение: нейросеть qwen

Метеор двигался со скоростью примерно 75 000 миль в час, когда вошел в атмосферу. На высоте около 40 миль над землей, над северо-восточным Массачусетсом и юго-восточным Нью-Гэмпширом, он распался. Взрыв высвободил энергию, эквивалентную примерно 300 тоннам тротила, что вызвало громкий звуковой удар, который услышали тысячи жителей.

Ученые подчеркивают, что метеор не представлял опасности для жизни людей. Яркость болида и интенсивность взрыва сделали его одним из самых впечатляющих метеорных событий, зарегистрированных за последние годы. НАСА подтвердило, что это был обычный метеор, исключив любую связь с космическим мусором или спутниками.

Ученые используют наблюдения и данные, собранные со спутниковых снимков и наземных камер, для уточнения моделей входа и фрагментации метеоров, что позволяет понять, как эти небесные объекты ведут себя при входе в атмосферу Земли.

Такие события подчеркивают важность мониторинга околоземных объектов. Анализируя скорость, высоту и энергию, выделяемую при входе в атмосферу, исследователи получают важные данные о поведении метеоров. Каждое наблюдение улучшает прогностические модели, которые могут помочь оценить потенциальные опасности в будущем.

Хотя этот метеор не был частью какого-либо активного метеорного потока, он свидетельствует о частоте и непредсказуемости природных небесных явлений. НАСА и другие агентства продолжают подчеркивать необходимость создания надежных наблюдательных сетей для фиксации этих событий.

Очевидцы в Массачусетсе, Нью-Гэмпшире и окрестностях сообщили о том, что видели яркую полосу в небе, после чего раздался громкий взрыв. Многие первоначально предположили, что это землетрясение. Геологическая служба США подтвердила, что «звуковой удар возник от болида». В социальных сетях сразу появились видео и фотографии, что позволило исследователям определить траекторию метеора и лучше понять его размер и траекторию.