Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Первый серийный импортозамещённый самолёт МС-21-310 готов к лётным испытаниям
Специалисты выполнят комплекс проверок, предусмотренный программой испытаний серийных машин, и дополнительно отработают технологию подготовки самолетов к передаче заказчикам.
реклама

Масштабная программа импортозамещения некогда разработанного на международном уровне самолета МС-21, по всей видимости, в значительной степени завершена. Первый серийный лайнер перемещён из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода (ИАЗ). Самолет должен подняться в воздух до конца этого лета. Всю первую партию из 18 самолетов получит Аэрофлот. По словам генерального директора ИАЗ Андрея Сойнова, работа по постройке импортозамещенных МС-21-310 идет в соответствии с установленным графиком.Фото: ОАК

Именно в летно-испытательном подразделении будут в кратчайшие сроки проверены системы машины, в том числе планируется осуществить комплексную диагностику МС-21-310. Самолет, готовый к взлету, не совсем новый. Его фактический первый полет состоялся в декабре 2021 года, тогда это был первый МС-21 с крыльями из углеродного волокна, полностью изготовленными из российского композитного материала.

В рамках программы импортозамещения российским специалистам пришлось заменить более 60 компонентов. По данным ОАК, на Иркутском заводе окончательной сборки завершены заключительные приемочные испытания этих вновь установленных компонентов. Таким образом, российская авиационная промышленность движется к независимости от западных поставщиков.

реклама

Самолет оснащен российскими двигателями ПД-14. Они были сертифицированы в 2018 году и считаются первым современным авиационным двигателем отечественной разработки в России. МС-21-310, по словам производителя, имеет «полностью» российские компоненты. Даже активные боковые ручки управления от американской компании Collins Aerospace были заменены функционально эквивалентными российскими аналогами. То же самое относится и ко всей системе авионики.

#россия #авиация #импортозамещение #самолёт #мс-21-310
Источник: ogirk.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter