Специалисты выполнят комплекс проверок, предусмотренный программой испытаний серийных машин, и дополнительно отработают технологию подготовки самолетов к передаче заказчикам.

Масштабная программа импортозамещения некогда разработанного на международном уровне самолета МС-21, по всей видимости, в значительной степени завершена. Первый серийный лайнер перемещён из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода (ИАЗ). Самолет должен подняться в воздух до конца этого лета. Всю первую партию из 18 самолетов получит Аэрофлот. По словам генерального директора ИАЗ Андрея Сойнова, работа по постройке импортозамещенных МС-21-310 идет в соответствии с установленным графиком. Фото: ОАК

Именно в летно-испытательном подразделении будут в кратчайшие сроки проверены системы машины, в том числе планируется осуществить комплексную диагностику МС-21-310. Самолет, готовый к взлету, не совсем новый. Его фактический первый полет состоялся в декабре 2021 года, тогда это был первый МС-21 с крыльями из углеродного волокна, полностью изготовленными из российского композитного материала.

В рамках программы импортозамещения российским специалистам пришлось заменить более 60 компонентов. По данным ОАК, на Иркутском заводе окончательной сборки завершены заключительные приемочные испытания этих вновь установленных компонентов. Таким образом, российская авиационная промышленность движется к независимости от западных поставщиков.

Самолет оснащен российскими двигателями ПД-14. Они были сертифицированы в 2018 году и считаются первым современным авиационным двигателем отечественной разработки в России. МС-21-310, по словам производителя, имеет «полностью» российские компоненты. Даже активные боковые ручки управления от американской компании Collins Aerospace были заменены функционально эквивалентными российскими аналогами. То же самое относится и ко всей системе авионики.