Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей «АВТОВАЗ» в этом году отмечает юбилей — 60 лет со дня основания. Круглую дату предприятие встречает оптимистичными новостями: тольяттинский завод вошел в список 20 крупнейших компаний мира из различных секторов по числу рабочих. На соответствующие данные платформы Veridion обратило внимание издание «Фонтанка».
На «АВТОВАЗе» трудоустроено 33 тысячи человек. По числу рабочих российское предприятие уступает таким гигантам в области электроники, как Basf и Samsung. Для сравнения: в Китае на заводе производителя электроники Foxconn работает 250 тысяч человек.
Что касается автопроизводителей, то безусловный лидер — немецкий Volkswagen. Предприятие в Вольфсбурге насчитывает 70 тысяч специалистов. Похожий с «АВТОВАЗом» соответствующий показатель демонстрирует Hyundai — в южнокорейском Ульсане работает 34 тысячи человек. Отмечается, что периодически на российском заводе сокращается рабочая неделя. Так, в конце 2025 года «АВТОВАЗ» перешел на четырехдневную неделю.
Отечественный завод не публикует финансовую отчетность, однако, по данным директора «АВТОВАЗа» Максима Соколова, 2025 год концерн закончил с прибылью. Выручка производителя автомобилей оценивается в 42 миллиарда рублей. Примерно на такие показатели завод ориентируется и в этом году.
Для повышения производительности «АВТОВАЗ» проводит модернизацию цехов, и для этих задач недавно было принято решение выделить более 500 миллионов рублей. Эти деньги пойдут в том числе на установку оборудования для сборки LADA AZIMUT и LADA NIVA.