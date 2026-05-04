kosmos_news
Российский АВТОВАЗ вошел в топ-20 заводов в мире по числу рабочих
Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей время от времени работает в сокращенном режиме, при этом на заводе в Тольятти трудится 33 тысячи человек.

Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей «АВТОВАЗ» в этом году отмечает юбилей — 60 лет со дня основания. Круглую дату предприятие встречает оптимистичными новостями: тольяттинский завод вошел в список 20 крупнейших компаний мира из различных секторов по числу рабочих. На соответствующие данные платформы Veridion обратило внимание издание «Фонтанка».
Изображение: нейросеть qwen

На «АВТОВАЗе» трудоустроено 33 тысячи человек. По числу рабочих российское предприятие уступает таким гигантам в области электроники, как Basf и Samsung. Для сравнения: в Китае на заводе производителя электроники Foxconn работает 250 тысяч человек.

Что касается автопроизводителей, то безусловный лидер — немецкий Volkswagen. Предприятие в Вольфсбурге насчитывает 70 тысяч специалистов. Похожий с «АВТОВАЗом» соответствующий показатель демонстрирует Hyundai — в южнокорейском Ульсане работает 34 тысячи человек. Отмечается, что периодически на российском заводе сокращается рабочая неделя. Так, в конце 2025 года «АВТОВАЗ» перешел на четырехдневную неделю.

Отечественный завод не публикует финансовую отчетность, однако, по данным директора «АВТОВАЗа» Максима Соколова, 2025 год концерн закончил с прибылью. Выручка производителя автомобилей оценивается в 42 миллиарда рублей. Примерно на такие показатели завод ориентируется и в этом году.

Для повышения производительности «АВТОВАЗ» проводит модернизацию цехов, и для этих задач недавно было принято решение выделить более 500 миллионов рублей. Эти деньги пойдут в том числе на установку оборудования для сборки LADA AZIMUT и LADA NIVA.

#россия #автомобили #производство #импортозамещение #автопром #автомобильная промышленность
Источник: fontanka.ru
