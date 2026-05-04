Эта древняя система слилась с нашей галактикой Млечный путь на ранних этапах формирования.

Группа астрономов из Университета Виктории в Канаде обнаружила остатки другой галактики под названием «Локи» (Loki) в центре Млечного Пути. В исследовании, опубликованном в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономы описывают аккрецию этой бывшей карликовой галактики.

Изображение: нейросеть qwen

Определить остатки бывшей галактики помог анализ 20 бедных металлами звезд, которые движутся непосредственно внутри галактического диска. Обычно такие реликты ранней Вселенной обнаруживаются исключительно во внешних областях галактического гало.

Это открытие стало возможным благодаря использованию современных алгоритмов машинного обучения и анализу обширных наборов данных Европейского космического агентства. Исследователи использовали данные миссии Gaia для кластеризации химических сигнатур и моделей движения в многомерном пространстве.

Используя математические методы, такие как алгоритм t-SNE, звезды можно было идентифицировать как единую группу, четко выделяющуюся на фоне остальной части Млечного Пути. Эта методика позволяет детально реконструировать хаотическую историю формирования нашей галактической родины.

Ключевой характеристикой изученных звезд является полное отсутствие остатков от взрывов высокоэнергетических белых карликов. Поскольку формирование таких компактных объектов занимает миллиарды лет, этот факт дает точное представление о возрасте системы.

Команда пришла к выводу, что «Локи» был поглощен Млечным Путем на очень ранней стадии, еще до того, как могли образоваться белые карлики. Этот процесс поглощения демонстрирует, насколько динамичной должна была быть ранняя фаза нашего галактического окружения.

Также представляет интерес наблюдение, что звезды внутри группы движутся в разных направлениях. В то время как одиннадцать звезд движутся прямолинейно, то есть синхронно с вращением Млечного Пути, остальные девять следуют ретроградному пути.

Это объясняется своеобразным физическим явлением: на хаотических ранних стадиях развития нашей галактики не было стабильного вращения диска, которое могло бы обеспечить равномерные орбиты. Поэтому звёзды «Локи» были случайным образом рассеяны в разных направлениях из-за изменяющихся гравитационных сил сталкивающихся систем и остаются в этом состоянии до сих пор.