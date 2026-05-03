kosmos_news
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Приложение удалили из магазина без официальных объяснений.

Российский бразуер для мобильных устройств «Луна» больше не доступен в официальном магазине приложений App Store. Отечественный браузер неожиданно удалили из перечня продуктов для гаджетов Apple, при этом пока официальных комментариев от онлайн-магазина не поступало (по состоянию на 3 мая).Изображение: нейросеть qwenПримечательно, что российское приложение имеет сертификат Минцифры, то есть отвечает стандартам безопасности, регламентируемыми Национальным удостоверяющим центром (НУЦ). Такие сертификаты гарантируют безопасный доступ к государственным сервисам, шифруя информацию и предотвращая перехват персональных данных.

Отмечается, что уже установившие бразуер пользователи никаких изменений в работе приложения не почувствовали. «Луна» по-прежнему работает в штатном режиме, без ограничений. Отечественный мобильный браузер, как правило, используют для доступа к онлайн-банкам. В СМИ особо упоминается онлайн-банкинг ВТБ. Вход в личный кабинет через браузер удобен для управления счетами без установки мобильного приложения. При этом, сейчас доступ к личному кабинету остаётся открытым и через другие браузеры, в том числе Safari, несмотря на отсутствие в нем сертификатов Минцифры.

Браузер «Луна» создан компанией «Инновационная разработка». Он изначально предлагался в качестве альтернативного решения другим браузерам, при этом в нем сразу была встроена поддержка отечественных сертификатов безопасности. Приложение отличалось минималистическим интерфейсов, а среди функций пользователи отмечали автоматическую блокировку рекламы и трекеров.

Все приложения в App Store проходят строгую модерацию на соответствие стандартам безопасности, конфиденциальности и качества. Однако пока что о конкретных причинах блокировки российской разработки не сообщалось.

#россия #apple #луна #минцифры #app store #российский браузер
Источник: gosrf.ru
