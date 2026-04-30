kosmos_news
Состоялся первый испытательный пуск российской ракеты «Союз-5»
Основная цель пуска – проверка работы оборудования стартового комплекса, двигателей и систем ракеты-носителя.

30 апреля «Роскосмос» осуществил испытательный запуск новой ракеты «Союз-5». Пуск состоялся в 21:00 по московскому времени с 45-й площадки космодрома Байконур. На данном этапе проверялась корректная работа оборудования, двигателей, ПО и других систем ракеты-носителя. Она полетела по суборбитальной траектории, длительность выведения полезной нагрузки составила 9 минут 32 секунды. Макет запланировано упал в акватории Тихого океана. Первая и вторая ступени отработали штатно.
Фото: «Роскосмос»Ракета «Союз-5» призвана продемонстрировать, что Россия по-прежнему способна самостоятельно создавать и развертывать новые ракеты-носители, которые важны как для гражданского рынка, так и для государственных орбитальных миссий. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что это первая новая ракета, разработанная в России с 2014 года.

«Союз-5» — это не исключительно российский проект с точки зрения инфраструктуры. Он разрабатывается в рамках совместного проекта «Байтерек» с Казахстаном. Запуски должны осуществляться с Байконура. «Союз-5» — это двухступенчатая ракета, предназначенная для доставки автоматизированных полезных нагрузок на околоземную орбиту, солнечно-синхронную орбиту, высокие эллиптические орбиты, геопереходные орбиты и геостационарные орбиты.

Производитель, РКТ «Прогресс», описывает её как новую платформу для широкого спектра орбитальных миссий с грузоподъемностью до 17 тонн на низкую околоземную орбиту. Это ставит её уровень выше классических легких и средних вариантов семейства «Союз», но ниже более тяжелых конструкций, таких как «Протон» или некоторых конфигураций «Ангара».

#россия #космос #роскосмос #ракета #ракета-носитель #союз #байконур #союз-5
Источник: interfax.ru
