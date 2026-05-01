Ракета была разработана Европейским космическим агентством и компанией Arianespace. Цель системы – обеспечить Европе независимый доступ в космос.

Европейская ракета-носитель Ariane 6 успешно завершила очередной запуск спутников, выведя на орбиту 32 аппаратов из широкополосной группировки Amazon Leo. Миссия VA268 состоялась 30 апреля, ракета взлетела с европейского космодрома во Французской Гвиане. Это был седьмой запуск Ariane 6 в истории и второй в конфигурации Ariane 64, которая использует четыре боковых ускорителя. В этой версии ракета способна вывести на низкую околоземную орбиту приблизительно 21,6 тонны. Запуск ракеты Ariane 6 в конфигурации с четырьмя боковыми ускорителями. Фото: ESAПо информации, предоставленной Arianespace, полет прошел без каких-либо проблем. Разгон верхней ступени ракеты завершил вывод всех 32 спутников на орбиту примерно через два часа после старта. Запущенные спутники являются частью группировки Amazon Leo, разрабатываемой компанией Amazon, которая, как ожидается, в конечном итоге будет насчитывать около 3200 единиц. Система предназначена для обеспечения глобального широкополосного доступа в Интернет и конкуренции с сетью Starlink компании SpaceX. На сегодняшний день уже совершено десять запусков для создания группировки.

Компания Джеффа Безоса заключила контракты на более чем 80 запусков с такими операторами, как United Launch Alliance (AtlasV, Vulcan), Arianespace (Ariane6) и Blue Origin (New Glenn). Однако проблемы с графиком запусков этих ракет вынудили перейти на Falcon 9. Однако Amazon должна ускорить развитие сети. В соответствии с действующей лицензией компания Безоса должна запустить половину из запланированных 3232 спутников к 30 июля 2026 года, а оставшиеся — к 2029 году. Эта ситуация побудила Amazon обратиться к регулирующим органам с просьбой о продлении срока на два года или полной отмене этого требования.

Компания утверждает, что, несмотря на интенсивные усилия, включая значительный прогресс в производстве, график разработки проекта неоднократно нарушался факторами, не зависящими от компании, включая погодные условия, приоритеты правительства и технические проблемы с ракетами, предназначенными для этой миссии.