kosmos_news
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Максим Натчук попал в рейтинг Forbes «30 до 30» благодаря своему стартапу, технологии умных очков которого осваивают на российских производствах и планируют внедрять за рубежом

Студент из Санкт-Петербурга смог собрать так называемые «очки Тони Старка» («Железного человека»), одного из главных героев киновселенной «Марвел». Прототип умного носимого устройства 23-летний Максим Натчук создал в общежитии, а деньги на разработку он взял из своей стипендии. В разговоре с изданием «Фонтанка» студент Горного университета рассказал о своем проекте. Сейчас он является основателем стартапа SKADI Technologies. Его успехи отмечены в престижном журнале Forbes.
Источник: «Фонтанка»/fontanka.ruВ детстве Максим посмотрел серию фильмов «Железный человек», главный герой которых Тони Старк носит уникальные многофункциональные очки. После этого Натчук загорелся идеей разработать нечто подобное. После поступления в университет на кафедру физики, студент начал целыми днями проводить в общежитии (сам он родом из Тюмени) и «паять микросхемы».

Для разработки прототипа умных очков необходимы были инвестиции — Натчук «откладывал деньги со стипендии, купил фотополимерный принтер, чтобы печатать линзы, и лазерный станок для нанесения нанопокрытия». В 2022 году первую разработку студента не оценили, поэтому через некоторое время он решил изменить направление в разработке и сделать очки для бизнеса, а конкретно — для нефтегазовой отрасли.

Суть в технологии проста: сотрудник предприятия носит эти очки, оператор из офиса подключается к нему по видеосвязи и как бы видит всё происходящее на объекте своими глазами. Таким образом, инженер может давать инструкции рабочему в режиме реального времени.

Разработку россиянина оценили ученые из Европы и Китая. В 2025 году студент продемонстрировал разработку руководству «Новатэка». В Индии SKADI Technologies привлек инвестиции от производителя нефтегазового оборудования Power Impex. Запуск производства носимых устройств намечен на 2027 год.

#россия #технологии #общество #марвел #умные очки #очки тони старка
Источник: fontanka.ru
Популярные новости

Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Claude случайно удалил базу данных и резервные копии компании PocketOS за 9 секунд
GPD выпускает мини-ПК BOX с процессорами Intel Panther Lake и портом MCIO 8i у некоторых моделей
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Counterpoint Research: Fairphone увеличивает продажи своих смартфонов на фоне спада рынка в целом
AMD Zen 6 получат снижающие задержки между CCD и IOD соединительные кристаллы Silicon Bridges
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
В Китае установили мобильный ядерный реактор на грузовик

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
