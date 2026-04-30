Максим Натчук попал в рейтинг Forbes «30 до 30» благодаря своему стартапу, технологии умных очков которого осваивают на российских производствах и планируют внедрять за рубежом

Студент из Санкт-Петербурга смог собрать так называемые «очки Тони Старка» («Железного человека»), одного из главных героев киновселенной «Марвел». Прототип умного носимого устройства 23-летний Максим Натчук создал в общежитии, а деньги на разработку он взял из своей стипендии. В разговоре с изданием «Фонтанка» студент Горного университета рассказал о своем проекте. Сейчас он является основателем стартапа SKADI Technologies. Его успехи отмечены в престижном журнале Forbes.

Источник: «Фонтанка»/fontanka.ruВ детстве Максим посмотрел серию фильмов «Железный человек», главный герой которых Тони Старк носит уникальные многофункциональные очки. После этого Натчук загорелся идеей разработать нечто подобное. После поступления в университет на кафедру физики, студент начал целыми днями проводить в общежитии (сам он родом из Тюмени) и «паять микросхемы».

Для разработки прототипа умных очков необходимы были инвестиции — Натчук «откладывал деньги со стипендии, купил фотополимерный принтер, чтобы печатать линзы, и лазерный станок для нанесения нанопокрытия». В 2022 году первую разработку студента не оценили, поэтому через некоторое время он решил изменить направление в разработке и сделать очки для бизнеса, а конкретно — для нефтегазовой отрасли.

Суть в технологии проста: сотрудник предприятия носит эти очки, оператор из офиса подключается к нему по видеосвязи и как бы видит всё происходящее на объекте своими глазами. Таким образом, инженер может давать инструкции рабочему в режиме реального времени.

Разработку россиянина оценили ученые из Европы и Китая. В 2025 году студент продемонстрировал разработку руководству «Новатэка». В Индии SKADI Technologies привлек инвестиции от производителя нефтегазового оборудования Power Impex. Запуск производства носимых устройств намечен на 2027 год.