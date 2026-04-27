Флагманская видеокарта RTX 4090 оказалась тщательно продуманной подделкой: мошенники установили старый графический процессор на новую печатную плату и даже подделали маркировку.

В США – и, предположительно, также в Европе – сейчас циркулируют поддельные высокопроизводительные видеокарты, которые даже профессионалы с трудом могут идентифицировать. Недавно к мастеру поступила видеокарта Asus RTX 4090 Strix с установленным старым графическим процессором из серии RTX 3000. Различная схемотехника делает эту комбинацию непригодной для использования – карта лишь внешне выглядит как рабочая.

Изображение: нейросеть freepikВладелец YouTube-канала «Northwestrepair», много лет занимается ремонтом видеокарт и документирует свою работу в видеороликах. Клиент прислал ему на ремонт предполагаемую RTX 4090. На карте не было изображения, а измерения на печатной плате выявили многочисленные короткие замыкания.

Ютубер регулярно переставляет графические процессоры и микросхемы памяти с одной карты на другую. Однако он не сразу распознал подделку. У карты не было обычных признаков: плата не имела следов перегрева, а микросхемы были прикреплены к плате без видимого клея. Только под микроскопом ютубер обнаружил небольшой участок клея и некоторые отсутствующие пассивные компоненты.

Он заметил, что маркировка на графическом процессоре и микросхемах памяти не всегда соответствовала заводской. На графическом процессоре было обозначение «AD102-300-A1» — правильный идентификатор для RTX 4090. Однако другие компоненты, такие как конденсаторы на корпусе графического процессора (носитель самой микросхемы), указывали на то, что это микросхема 3000-го поколения.

Микросхемы памяти также, по-видимому, были отшлифованы и перемаркированы с указанием памяти GDDR6X. Мастер не стал дальше разбираться, что на самом деле скрывалось под ними.

По словам эксперта, мошенники, вероятно, использовали лазерный маркер на графическом процессоре. Сборка поддельных чипов также была выполнена практически идеально. По всей видимости, всё это производилось на одном заводе: здесь работали профессионалы.

Поддельные видеокарты — явление не новое, но инфляция цен на GPU и RAM может подпитывать эти мошеннические схемы. Чуть больше года назад в Китае были обнаружены поддельные карты RTX 4090 с графическими процессорами от 3090. Нынешний случай демонстрирует новый уровень изощренности мошенников. Покупатель приобрел поддельную видеокарту на eBay. Продавец утверждал, что получил её через из партии с возвращенными товарами Amazon.