Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
26 апреля успешно стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс», а ранее с космодрома Плесецк была запущена ракета «Ангара-1.2» — в целом в 2026 году «Роскосмос» осуществил уже восемь запусков.

В 2025 году Россия осуществила в общей сложности 17 орбитальных запусков ракет и планирует превзойти этот показатель в этом году. 26 апреля «Роскосмос» запустил беспилотный грузовой корабль «Прогресс МС-34» с помощью ракеты «Союз-2.1а». Капсула направилась к Международной космической станции (МКС) и уже ночью 28 апреля доставит несколько тонн продовольствия и научного оборудования, сообщает РИА Новости. Также корабль доставит на станцию георгиевскую ленту в преддверии Дня Победы.
Ранее, 23 апреля, была запущена ракета «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. Эта миссия доставила в космос груз для Минобороны РФ. Последний полет этой ракеты состоялся в ноябре 2025 года. Тогда были выведены на орбиту три спутника связи из серии «Родник». На сегодняшний день «Ангара-1.2» выполнила семь миссий со 100% успехом.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» 26 апреля увеличил число российских орбитальных запусков в 2026 году до восьми. На данный момент это три миссии с использованием ракет «Союз-2.1б», три с ракетами «Союз-2.1а», одна с ракетой «Протон-М» и одна с ракетой «Ангара-1.2». В числе этих запусков были как миссии в интересах Минобороны, так и гражданские миссии, включая запуск капсулы «Прогресс МС-34».

В ближайшее время список миссий может расшириться. Запланированы запуски двух ракет «Союз-2». Одна из них доставит очередную партию спутников «Рассвет», российский ответ на спутниковую группировку «Старлинк» американской компании SpaceX.

Одной из важнейших миссий станет долгожданный дебют ракеты «Союз-5». Она станет первой новой российской ракетой-носителем, разработанной с 2014 года, и её главная задача — заменить «Зенит» и восстановить систему запуска среднего класса с Байконура. Западу есть основания внимательно следить за этой программой, поскольку речь идёт не просто об очередном запуске: миссия может продемонстрировать эффективность российской космической отрасли.

#россия #космос #ракеты #мкс #роскосмос #прогресс #союз #космическая программа
Источник: vg-news.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Имя Фамилия
10:54
Когда коту нечего делать.
Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
Имя Фамилия
10:33
Одна вода ниочём. И не конфаймент, а контаймент
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
Имя Фамилия
10:28
Покажи хотя бы 10.
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
Аркадий Паровозов
08:37
Свинтиструльный метермолет
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
Hard-Workshop
08:21
"На секунду мне даже стало тебя жалко...я знаю что ты за человек такой..." — Жалость от лжеца и софиста (факт), который занимается буллингом людей (факт) явно злоупотребляя фейковыми аккаунтами (предп...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Degit22
07:56
Что за бред, сколько тысяч квадрокоптеров у которых винты внутри корпуса.
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
dimkahon
06:51
Это круто на все времена. Любители икоты и гнусавого нытья идут мимо.
Легенды хэви метал Judas Priest выпустят сборник лучших хитов к своему юбилею в июне 2026
Руслан К
06:15
Доиграются. ДБ.
Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
Blackengine
04:37
12% годовых, в банке 15% в обычном вкладе. При том даже снимать можно и тратить в любое время.
Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
222
04:26
на свои ларек открыть можно, но ботоферме это не понять
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter