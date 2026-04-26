26 апреля успешно стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс», а ранее с космодрома Плесецк была запущена ракета «Ангара-1.2» — в целом в 2026 году «Роскосмос» осуществил уже восемь запусков.

В 2025 году Россия осуществила в общей сложности 17 орбитальных запусков ракет и планирует превзойти этот показатель в этом году. 26 апреля «Роскосмос» запустил беспилотный грузовой корабль «Прогресс МС-34» с помощью ракеты «Союз-2.1а». Капсула направилась к Международной космической станции (МКС) и уже ночью 28 апреля доставит несколько тонн продовольствия и научного оборудования, сообщает РИА Новости. Также корабль доставит на станцию георгиевскую ленту в преддверии Дня Победы.

Ранее, 23 апреля, была запущена ракета «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. Эта миссия доставила в космос груз для Минобороны РФ. Последний полет этой ракеты состоялся в ноябре 2025 года. Тогда были выведены на орбиту три спутника связи из серии «Родник». На сегодняшний день «Ангара-1.2» выполнила семь миссий со 100% успехом.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» 26 апреля увеличил число российских орбитальных запусков в 2026 году до восьми. На данный момент это три миссии с использованием ракет «Союз-2.1б», три с ракетами «Союз-2.1а», одна с ракетой «Протон-М» и одна с ракетой «Ангара-1.2». В числе этих запусков были как миссии в интересах Минобороны, так и гражданские миссии, включая запуск капсулы «Прогресс МС-34».

В ближайшее время список миссий может расшириться. Запланированы запуски двух ракет «Союз-2». Одна из них доставит очередную партию спутников «Рассвет», российский ответ на спутниковую группировку «Старлинк» американской компании SpaceX.

Одной из важнейших миссий станет долгожданный дебют ракеты «Союз-5». Она станет первой новой российской ракетой-носителем, разработанной с 2014 года, и её главная задача — заменить «Зенит» и восстановить систему запуска среднего класса с Байконура. Западу есть основания внимательно следить за этой программой, поскольку речь идёт не просто об очередном запуске: миссия может продемонстрировать эффективность российской космической отрасли.